In Terra Amara i figli di Züleyha, già in tenera, hanno rischiato la vita diverse volte. Durante le puntate della quarta stagione Leyla rischierà di morire dopo essere caduta dal balcone. Le sue condizioni di salute appariranno gravi, e Züleyha e Fikret si preoccuperanno di trasferirla subito in ospedale, dove il dottor Aykut le presterà il primo soccorso.

La piccola Leyla viene affidata alle cure di Fadik

In Terra amara ormai è consuetudine che i momenti di spensieratezza si trasformino in tragedie e la maggior parte delle volte i protagonisti sono proprio i bambini di Villa Yaman, tra cui Leyla.

Un giorno la bambina si troverà a giocare nel balcone della villa insieme alla mamma, quando a un certo punto arriverà Fikret con aria molto pensierosa.

La bambina rimarrà con Fadik, mentre Züleyha scenderà in giardino per capire che cosa stia succedendo. Fikret, Lütfiye e Kerem Ali da diverso tempo vivono nella tenuta, ma a quanto però molto presto se ne andranno via e tutto su richiesta di Fikret.

Leyla cade dal balcone, Züleyha e Fikret la portano subito in ospedale

Mentre Fikret sarà intento a discutere con Lütfiye e Züleyha, Fadik lascerà Leyla da sola nel balcone per andare a prendere Adnan e Kerem Ali. La piccola inizierà a piangere e a disperarsi, al punto che oltrepasserà la ringhiera del balcone, cadendo rovinosamente in giardino.

La bambina farà un volo di alcuni metri e ovviamente perderà i sensi. Fikret la caricherà subito in macchina e insieme a Züleyha correranno in ospedale.

Züleyha disperata per la figlia

Züleyha avrà in braccio la bambina e correrà subito al pronto soccorso, dove ad attenderli ci sarà il dottor Aykut, che prenderà subito la bambina per capire la situazione.

Züleyha non si darà pace, ma Fikret proverà a consolarla: "Non succederà nulla a Leyla, te lo prometto".

"Non c'è modo che io possa proteggerla", dirà Züleyha in lacrime, sentendosi anche in colpa per ciò che è capitato alla sua bambina.

L'angoscia di Fadik

In villa Fadik non riuscirà a darsi pace: se la bambina non dovesse farcela sarebbe tutta colpa sua.

"Dio prendi me, lascia stare la piccola", dirà ripetutamente la domestica, intanto in ospedale giungeranno anche Lütfiye, Saniye e Betül. Finalmente il dottor Aykut uscirà per dare delle notizie: "La bambina sta bene, fortunatamente è fuori pericolo e non ha subito nessuna frattura. È caduta in un punto morbido che ha attutito il colpo".

Züleyha esploderà dalla gioia, ma non potrà portare Leyla subito a casa: dovrà rimanere sotto sorveglianza per alcune ore. Così anche la povera Fadik potrà tirare un sospiro di sollievo: la piccola sta bene e tutta la situazione si è risolta per il meglio.