Sono sempre più avvincenti e piene di colpi di scena le nuove puntate di Terra Amara. La seconda stagione dell'amata soap turca sta quasi per volgere al termine e presto si procederà con la messa in onda della terza stagione, sempre su Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti rivelano che Zuleyha riuscirà ad uscire di prigione, dove è finita per aver sparato a Demir, colpevole di averle vietato di vedere i suoi figli. A far scagionare la donna sarà proprio Yaman, spinto dalle parole di sua madre Hunkar, consapevole che il figlio abbia portato allo sfinimento la povera Altun.

Spoiler Terra Amara, puntate turche: Demir vuole che Zuleyha venga trattata come una domestica

Demir si farà convincere dalla madre a deporre davanti al pubblico ministero in favore della moglie. Yaman ammetterà infatti di aver portato Zuleyha all'esasperazione e di essere dunque lui il colpevole del gesto estremo che la donna ha compiuto.

Hunkar ribadirà a Demir che Zuleyha è la madre dei suoi figli, cercando di convincere l'uomo a ragionare e a mettere da parte la sua rabbia. La mamma di Leyla riuscirà a tornare a casa a Villa Yaman, dove incontrerà la suocera. Le due donne si abbracceranno, scoppieranno in lacrime e metteranno così la parola fine alle diatribe del passato che le hanno rese nemiche.

Purtroppo, però, per Zuleyha non ci sarà ancora pace, in quanto Demir diventerà molto perfido nei suoi confronti e chiederà a tutto il personale della tenuta di trattare Altun come fosse una domestica. L'amorevole e protettivo Demir sembrerà essere scomparso.

Hunkar e Fekeli hanno una seconda chance

Nonostante l'ex di Yilmaz riesca a farsi riaprire le porte di casa Yaman, non potrà vedere i suoi figli.

Al momento del suo ritorno in casa, infatti, sia Leyla che Adnan non ci saranno. Demir insisterà nell'imporre alla moglie il divieto di vedere i propri figli. Ancora una volta, l'intervento di Hunkar sarà molto importante. La matrona, pur non mettendo in discussione l'amore per il figlio, esprimerà il suo disappunto per le scelte di Demir nei confronti della sua famiglia.

Zuleyha e Hunkar diventeranno complici. Altun potrà infatti contare sull'aiuto della suocera, che deciderà di non lasciare più sola la nuora, anche al costo di andare contro il volere di suo figlio. Questo nuovo atteggiamento di Hunkar non passerà inosservato, soprattutto a Fekeli. Ali Rahmet, infatti, rivaluterà il comportamento della donna che avrebbe dovuto sposare, notando come quest'ultima stia ritornando come era un tempo. Per la signora Yaman e il padrino di Yilmaz si aprirà così una nuova opportunità per stare insieme.