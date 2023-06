Le vicende della soap opera turca Terra Amara riservano ancora tante sorprese al pubblico di Canale 5. Dagli spoiler sui nuovi episodi si evince che un terribile evento farà riconciliare Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Quest’ultima si renderà conto che è arrivato il momento di mettere fine al suo astio verso Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e succederà quando il marito finirà in ospedale in gravi condizioni.

Saniye Taskin (Selin Yeninci) prenderà una drastica decisione dopo essersi scontrata più volte con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal): sarà decisa ad abbandonare la città per rifarsi una nuova vita in Germania con il marito Gaffur Taskin (Bulent Polat) e la figlia adottiva Üzüm (Neva Pekuz).

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz viene operato dopo aver avuto un incidente

Nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente Demir (Murat Unalmis) e Mujgan accetteranno di concedere il divorzio ai rispettivi coniugi. A questo punto Zuleyha e Yilmaz inizieranno a progettare il loro futuro con il figlio Adnan, decidendo di rimanere a vivere a Cukurova. Proprio quando tutto andrà per il verso giusto, il piccolo Kerem Ali sbatterà la testa a causa di una caduta dal divano e verrà portato subito in ospedale dalla madre Mujgan. A mettere al corrente Yilmaz dell’incidente domestico del piccolo sarà la domestica Nazire. L’ex meccanico, abbastanza preoccupato per il suo secondogenito, si metterà alla guida della sua automobile e in preda alla rabbia andrà a forte velocità, cadendo in un burrone.

Yilmaz sarà vittima di un incidente stradale e a estrarlo dalla vettura ci penseranno Zuleyha e Demir, ma purtroppo la situazione sarà tragica.

Dopo essere stato sottoposto a un difficile intervento, Akkaya vorrà vedere i figli Adnan e Kerem Ali, e a sorpresa fara pace con la moglie Mujgan. Quando verrà a conoscenza del grave incidente di Yilmaz si precipiterà al suo capezzale.

In tale circostanza la dottoressa prometterà al marito di comportarsi meglio anche con Zuleyha, quando lui verrà dimesso dall’ospedale.

Sevda si trasferisce alla tenuta Yaman, Saniye invita Gaffur ad accettare un lavoro in Germania

Intanto al centro della scena ci sarà anche Sevda, l’ex amante del defunto Adnan Yaman. La donna si trasferirà alla tenuta Yaman a seguito della morte di Hunkar (Vahide Percin), la quale passerà a miglior vita per mano della nemica Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu).

La presenza dell’ex cantante non sarà gradita da Saniye: tra le due ci saranno una serie di scontri. Addirittura la moglie di Gaffur distruggerà la serra che apparteneva alla sua defunta padrona per impedire a Sevda di continuare a frequentarla.

Successivamente Sevda verrà scambiata per la sorella della defunta Hunkar dall’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur): la reazione di Saniye non si farà attendere, infatti chiederà all’ex cantante di non comportarsi più come se fosse la padrona della villa. In preda alla furia Sevda risponderà alla rivale dandole uno schiaffo in pieno volto. Dopo essere stata umiliata Saniye inviterà il marito Gaffur ad accettare una proposta di lavoro in Germania, assicurandogli di raggiungerlo con la piccola Üzüm. La domestica Gulten (Selin Genc), vicina alle nozze con Cetin (Aras Senol), farà il possibile per far cambiare idea alla cognata e al fratello.