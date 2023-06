Continuano su Canale 5 gli appuntamenti con la soap opera turca Terra Amara.

Prossimamente Saniye si ritroverà in una situazione spiacevole dopo l'arrivo in casa di Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman, il padre di Demir. La cognata di Gulten infatti, non avrà un buon rapporto con l'ex cantante, anzi le due non si sopporteranno a vicenda. L'antipatia tra le due si spingerà talmente oltre, che la moglie di Gaffur deciderà di lasciare Cukurova.

Spoiler Terra Amara, nuove puntate: Saniye invita Sevda a non comportarsi come la signora della villa

Dopo la morte di Hunkar per mano di Behice, alla tenuta Yaman verrà ospitata Sevda.

La decisione verrà condivisa sia da Zulyeha che da Demir. L'arrivo dell'ex cantante non verrà però visto di buon occhio da Saniye, la quale inizierà a pensare che la donna voglia prendere il posto della rivale e defunta Hunkar.

Tra le due donne si innescherà un rapporto più che conflittuale e la moglie di Gaffur arriverà persino a distruggere la serra che apparteneva a Hunkar e dove Behice ha iniziato a trascorrere molto del suo tempo. La domestica di villa Yaman riterrà infatti una mancanza di rispetto nei confronti della defunta matrona la continua intromissione di Sevda nei luoghi preferiti di Hunkar.

Davanti a Demir, Saniye farà finta di aver distrutto il vivaio a causa di un incidente con la sua auto.

Alla rivale, però, non nasconderà di averlo fatto di proposito.

La situazione si complicherà quando la cognata di Gulten vedrà Sevda seduta al fianco di Azize nell'ex letto di Hunkar. Saniye andrà su tutte le furie e inviterà Sevda a non comportarsi come la signora della casa. Aggiungendo che lei non vale neanche un briciolo di quanto valeva la compianta Hunkar.

A questo punto la ex amante di Adnan darà uno schiaffo alla domestica per farla tacere.

Saniye si sente umiliata e vuole lasciare la tenuta

Dopo aver ricevuto lo schiaffo, Saniye correrà dal marito sconvolta e gli chiederà di accettare la proposta di lavoro che aveva ricevuto in Germania, così che possano trasferirsi insieme alla piccola Uzum.

Gaffur acconsentirà alla richiesta della moglie, dato che capirà la spiacevole situazione in cui si trova la sua compagna e che non potrà ancora resistere a lungo in quella casa. La notizia del trasferimento lascerà però senza parole Gulten, ormai a ridosso dalle nozze con Cetin. Ovviamente, la ragazza cercherà di far cambiare idea alla cognata e al fratello.