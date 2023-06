Lo sceneggiato Terra Amara non andrà in onda nella giornata del 2 giugno per la celebrazione della festa della Repubblica Italiana, tuttavia la soap opera turca tornerà in onda il giorno dopo regolarmente su Canale 5.

Nell'episodio che andrà in onda sabato 3 giugno alle ore 15 con un triplo appuntamento: Mujgan, intenzionata a fuggire in America con suo figlio, riuscirà a eludere Yilmaz e i suoi cari. Intanto Zuleyha deciderà di farla finita e tenterà il suicidio ma verrà salvata. Successivamente, Hunkar apprenderà quanto accaduto e si schiererà dalla parte della nuora.

Infine, Demir apprenderà che sua moglie si è rifugiata a casa di Fekeli e correrà nella villa dell'uomo per portare Zuleyha con sé, mentre Yilmaz verrà arrestato dai gendarmi.

Zuleyha vuole togliersi la vita dandosi fuoco in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha, che è stata ripudiata dal marito e a cui è stato negato di vedere i propri figli, si recherà nella piazza di Cukurova e, davanti a tutti i presenti, si ricoprirà di benzina per darsi fuoco. Tuttavia l'intervento di Fekeli, che si ritroverà nei paraggi, salverà Altun. A quel punto Ali Rahmet prometterà alla ragazza di darle protezione e la porterà a casa sua.

Intanto, Mujgan riuscirà a eludere Yilmaz e a scappare via con suo figlio Kerem Ali: il suo obiettivo è partire per l'America.

Hunkar Yaman scopre del tentato suicidio di Zuleyha

Successivamente, Nedret e Berika, presenti anche loro nella piazza di Cukurova, informeranno la signora Hunkar del tentato suicidio di sua nuora. A questo punto, la matrona di villa Yaman deciderà di schierarsi dalla parte di Zuleyha e sembrerà sinceramente dispiaciuta del dolore che le ha causato da quando è entrata nella sua vita.

Nel frattempo, Hatip apprenderà che il caso per l'omicidio di Cengaver non è stato archiviato, così, impaurito, commissionerà ai suoi uomini un misterioso furto di cavalli.

Demir vuole riportare Altun a villa Yaman in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fadik verrà invitata a una festa da Rasit.

Intanto Demir scoprirà che sua moglie è rifugiata a casa di Ali Rahmet e si recherà subito da lui per portare via Zuleyha.

Infine, Yilmaz si dirigerà a Istanbul per rintracciare suo figlio e sua moglie che si appresta a fuggire in America, ma le cose non andranno come previsto. Infatti, mentre Akkaya deciderà il piano con alcuni suoi amici per ritrovare la dottoressa Mujgan, la polizia li arresterà con l'accusa di rivendere merce rubata.