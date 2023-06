Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a venerdì 23 giugno, Adela continuerà a vedere German nonostante Rosalia le abbia detto di non farlo. Inoltre le sorelle Silva riceveranno una brutta sorpresa dall'apertura del testamento [VIDEO], mentre Gabriel sarà geloso di Don Luis.

Elisa si toglie il gesso

Nella puntata di "Sei sorelle" che sarà mandata in onda lunedì 19 giugno, una parte delle sorelle Silva deciderà di non presenziare alla festa organizzata da Donna Dolores.

Francisca sarà felice di questo ed escogiterà un modo per potersi vendicare di Blanca. A tal fine si recherà nell'abitazione dei Loygorri, provocando l'ira della sorella. Intanto Elisa non tollererà più di tenere il gesso e se lo toglierà. Inoltre Donna Dolores persuaderà in ogni modo Rodolfo a non andare in Marocco per la guerra.

Nell'episodio di martedì 20 giugno, le sorelle Silva ragioneranno su come poter annunciare a tutti il decesso del padre. Su un giornale leggeranno di un naufragio e racconteranno che Don Fernando è uno dei dispersi. Nel frattempo Adela non ascolterà i consigli di Rosalia e continuerà a vedersi di nascosto con German. Il ritorno di Carolina potrebbe però cambiare le cose.

In tutto questo l'avvocato Mendes sarà sul punto di leggere il testamento, ma un contrattempo interromperà ogni attività.

La madre di Petra sparisce nel nulla

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 giugno, per le Silva ci sarà un'altra problematica a cui far fronte. Infatti fino a quando non ci sarà un certificato che attesti la morte di Don Fernando, il testamento non potrà essere reso pubblico.

Don Ricardo non sarà per nulla contento, in quanto suo unico intento è quello di poter rivendicare la sua parte di eredità. Intanto le sorelle Silvia renderanno omaggio al loro amato padre.

Nella puntata di giovedì 22 giugno, Don Ricardo non si arrenderà ed alla fine comunicherà alle nipoti di avere un certificato falso del decesso del fratello e che quindi potranno essere riprese tutte le attività per la lettura del testamento.

Nel frattempo non si avranno più notizie di Josefa, la madre di Petra. La ragazza sarà molto preoccupata e crederà che possa esserci un motivo, ma presto comprenderà come stanno realmente le cose.

Amara sorpresa per le sorelle Silva dopo l'apertura del testamento

In base agli spoiler di venerdì 23 giugno, Adela e German proseguiranno ad incontrarsi lontano da occhi indiscreti. Intanto Gabriel sarà insofferente nei confronti di Don Luis, il quale si intrometterà nelle questioni che riguardano Francisca. Il locandiere pertanto proverà, senza successo, ad allontanare il maestro. Infine le sorelle Silva avranno un'amara sorpresa dopo che sarà aperto il testamento del padre.