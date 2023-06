Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 con nuove puntate dal 5 all'8 giugno e le sorprese per i protagonisti di Palazzo Palladini saranno molte. Sembrerà esserci un avvicinamento tra Clara ed Eduardo e tra Luca e Giulia, mentre Viola ed Eugenio torneranno ad essere distanti. Lara, invece, si sentirà sollevata dall'imminente partenza di Ida e il suo segreto sarà salvo. Non mancheranno i momenti più leggeri con Franco e Nunzio che faranno una bellissima sorpresa ad Otello, ancora ignota ma probabilmente legata alla sua grande passione per le motociclette.

Spoiler Un Posto al sole: Otello felice per la sorpresa ricevuta dagli amici

Le trame di Un Posto al sole dal 5 all'8 giugno raccontano che a Palazzo Palladini ci sarà sempre spazio per i buoni sentimenti. Nel dettaglio, Nunzio e Franco uniranno le loro forze per fare una splendida sorpresa all'amico Otello. L'ex vigile ha attraversato un periodo terribile con la scomparsa improvvisa della sua adorata moglie Teresina e i suoi amici hanno fatto di tutto per non farlo sentire solo. Nella puntata di lunedì, Otello riceverà da Boschi e suo figlio un regalo inaspettato che riguarda la sua passione per le motociclette. La sorpresa di Franco farà nascere una piccola diatriba tra Renato e Raffaele che avranno delle perplessità sulle capacità da pilota di Otello.

Spoiler settimana 5-8 giugno: Luca e Giulia saranno vicini

La settimana di Un Posto al sole dal 5 all'8 giugno sarà ricca di avvenimenti per i protagonisti. Mentre Alberto si darà da fare per riconquistare Diana, Clara riceverà le attenzioni di Eduardo che approfitterà della situazione per avvicinarsi a lei. Luca, invece, sarà costretto a confidare a Michele la sua malattia dopo che il giornalista troverà una confezione di medicinali.

Le trame non svelano ancora di cosa soffre il dottor De Santis, ma nelle puntate andate in onda sono emersi dei sintomi evidenti che riguardano la memoria. Giulia, invece, ignara di tutto, si riavvicinerà a De Santis che parlerà con lei del suo primo giorno di lavoro al San Filippo. Tra Luca e la signora Poggi la sintonia sembrerà ancora molto evidente.

Eugenio e Viola distanti, Ida in partenza

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 5 all'8 giugno rivelano che per Viola ed Eugenio sembrerà tornare la crisi.

Dopo una breve parentesi di felicità dopo essersi ritrovati, i due coniugi sembreranno sempre più distanti. Viola accetterà una proposta di lavoro da Michele, mentre Eugenio si confiderà con una sua collega che sembrerà piuttosto interessata a lui. Infine, per Lara le cose si metteranno bene, perché Ida sarà in procinto di partire per la Polonia. Dopo aver temuto di essere scoperta, la signora Martinelli si sentirà sollevata.