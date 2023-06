Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 26 al 30 giugno, confermano che ci sarà un riavvicinamento tra Roberto e Marina. Come trapelato nei giorni scorsi, i due avranno effettivamente un ritorno di fiamma, ma quel momento di passione non servirà a cancellare i loro problemi.

A quanto pare, Marina rinuncerà a fare causa a Roberto, ma resterà ferma nella sua decisione di lasciarlo. La donna si appresterà quindi a lasciare Palazzo Palladini, ma verrà spiazzata da un gesto di Roberto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 giugno: Roberto e Marina travolti dalla passione

Nelle prossime puntate di Upas dal 26 al 30 giugno, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) verranno nuovamente travolti dalla passione. Una sequenza vista già diverse volte dagli spettatori ma che, questa volta, non sancirà la riunione della coppia.

La mattina dopo, infatti, Ferri troverà sua moglie intenta a fare colazione con un'espressione molto contrita. La donna, assorta nei suoi pensieri, rivelerà al marito che il fatto che provino attrazione fisica l'uno per l'altra non cancella i loro problemi. Lui ha un bambino con un'altra, tra l'altro quel figlio che loro non sono mai riusciti ad avere.

Brutte notizie per Alberto

Marina si mostrerà stanca di combattere e farà un passo verso Roberto che però di fatto non cambierà le cose tra i due. La donna intimerà infatti ad Alberto (Maurizio Aiello) di smettere di procedere legalmente contro Ferri.

L'imprenditrice rivelerà a Roberto che gli lascerà la casa e uscirà dalla sua vita, tornando per un periodo a Londra.

L'uomo a quel punto, però, la fermerà pregandola di non andare via. Piuttosto sarà lui a cercarsi un'altra sistemazione dando alla donna tutto il tempo di riflettere. Le anticipazioni non svelano quale sarà la risposta di Marina, ma sottolineano che la donna risulterà piuttosto combattuta sul da farsi.

Un posto al sole, trame 26-30 giugno: Ida rivuole Tommaso

Mentre Roberto e Marina saranno intenti a risolvere i loro problemi di coppia, parallelamente verrà portata avanti la narrazione relativa a Lara (Chiara Conti) e Ida (Marta Anna Borucinska). Quest'ultima si mostrerà determinata a riprendersi suo figlio e stavolta a nulla varranno i tentativi di Martinelli di manipolarla.

Le anticipazioni sottolineano il fatto che la giovane verrà mostrata sotto una nuova luce e la sua determinazione la spingerà a compiere un gesto molto audace, pur di riavere Tommaso. Sarà a quel punto che Lara riconoscerà che la ragazza rappresenta un serio pericolo per i suoi piani e deciderà così di elaborare un piano per sbarazzarsi una volta per tutta di Ida.