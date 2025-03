Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Selin scoprirà di aver perso la bambina che attendeva da Tolga. Dopo diverse ore senza sentirla muoversi, si dirigerà in ospedale, dove riceverà la triste notizia: la sua bambina, purtroppo, è morta. Per Selin, sarà estremamente difficile accettare questa realtà, visto che non vedeva l'ora di diventare madre. Il tutto avverrà quando Tolga sarà in Corea per lavoro.

Selin resta incinta di Tolga

Selin resterà incinta di Tolga. Una gravidanza che arriverà con l'inganno, visto che il ragazzo credeva che la moglie assumesse degli anticoncezionali.

Tuttavia, la ragazza, spinta dal desiderio di diventare madre e di tenere Tolga legato a sé, agirà in un modo lontano dalle sue abitudini, visto che Selin è, principalmente, una persona leale e molto buona.

A ogni modo, Tolga non accetterà questo suo comportamento e la lascerà. Selin tenterà di togliersi la vita e sarà salvata in extremis da Serra. Tolga capirà la fragilità di Selin, così sceglierà di starle vicino.

Selin teme per la salute della bambina, chiede aiuto alla sorella Serra

Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi: i due scopriranno di aspettare una bambina e vivranno questa nuova esperienza giorno dopo giorno. Tolga dovrà allontanarsi da Selin per un po' per un viaggio di lavoro in Corea.

La ragazza avrà il viso abbastanza strano, soprattutto quando Tolga le bacerà la pancia e dirà alla bambina: "Fai da brava fino a quando non rientro".

Dopo la partenza di Tolga, Selin svelerà i suoi dubbi alla sorella, Serra: "La bambina non si muove da ieri sera, ho anche provato ad aspettare, ma non sento niente. Ti prego, accompagnami in ospedale".

Serra chiamerà Oltan e insieme porteranno Selin in ospedale.

Selin affronta la perdita della sua bambina

Giunta in ospedale, il medico proverà a sentire il bambino con lo stetoscopio. Farà delle facce strane, ma non dirà nulla. Successivamente, procederà con un'ecografia e, anche lì, la situazione non sarà delle migliori. Il medico accoglierà tutti nel suo studio e darà a Selin una brutta notizia: "Mi dispiace, non so come dirglielo, ma la sua bambina è morta".

Selin non vorrà crederci: "La mia bambina non può essere morta, sicuramente sta solo dormendo, magari l'ecografo non sta funzionando bene". Tutti proveranno a tranquillizzarla, ma senza successo. "Mia figlia non può essere morta, deve ancora nascere", dirà Selin.

Nonostante il momento difficile, la dottoressa si rivolgerà a Oltan: "Dobbiamo procedere con un cesareo d'urgenza, altrimenti la signora potrebbe avere problemi". Quando sentirà la parola "cesareo", Selin andrà fuori di sé, non vorrà dire addio alla sua bambina.