Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, verranno trattate le vicende degli ex coniugi Saviani. In particolar modo, le anticipazioni rivelano che Michele e Silvia saranno preoccupati per la figlia, mentre Rossella sarà in pena per l'atteggiamento che Luca De Santis continuerà ad avere nei suoi confronti. Nel frattempo, la dottoressa Graziani tenterà di aiutare la sua amica Ada ad avvicinarsi a Nunzio.

Un posto al sole, anticipazioni al 7 luglio: Michele e Silvia preoccupati per Rossella

Rossella non sta attraversando un periodo facile. Nelle recenti puntate la nipote di Otello ha iniziato ad accorgersi del comportamento arrogante e presuntuoso del suo fidanzato, che per l'ennesima volta ha avuto questioni con la dottoressa Bruni. Inoltre Rossella ha anche tradito il suo compagno con Nunzio. Le anticipazioni degli episodi della soap che andranno in onda fino al 7 luglio rivelano che Michele e Silvia saranno preoccupati per la figlia. Al momento non è ancora chiaro se i genitori di Rossella siano venuti a conoscenza del tradimento o se saranno a conoscenza soltanto dei problemi lavorativi della ragazza.

Un posto al sole, trame al 7 luglio: Rossella è preoccupata per l'atteggiamento di Luca De Santis

Da qualche giorno Luca De Santis è diventato il nuovo primario dell'ospedale napoletano, prendendo il posto di Ornella. Rossella è sempre stata stimata dalla dottoressa Bruni, ma l'arrivo di De Santis nella struttura sanitaria sta causando non pochi problemi alla figlia di Michele e Silvia.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Rossella, nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 3 fino al 7 luglio, sarà preoccupata per l'atteggiamento che Luca ha nei suoi confronti. Pertanto cercherà supporto nella sua amica Ada.

Un posto al sole, episodi al 7 luglio: Ada si interessa a Nunzio e Rossella si confida con lei

Fortunatamente Rossella troverà conforto in Ada. Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli sulla ragazza, ma è ipotizzabile che si tratti dell'infermiera che lavora in ospedale con Graziani. Nel frattempo ci sarà un colpo di scena: Ada si interesserà a Nunzio e, nonostante il breve flirt avuto con lui, Rossella tenterà di aiutare i due giovani a iniziare una storia d'amore. Al momento non è chiaro se Cammarota cederà alla passione con la nuova conoscenza o se ci saranno ulteriori sviluppi sentimentali con la sua amica Rossella.