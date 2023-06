Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara, che durante le puntate della terza stagione impareranno a conoscere tanti nuovi personaggi. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia saranno molte le new entry che animeranno le dinamiche della soap. In particolare l'arrivo di Fikret si rivelerà di fondamentale importanza: il giovane si presenterà come il nipote di Fekeli, ma in realtà è il fratellastro di Demir. Deciso a vendicarsi di Yaman, Fikret troverà una complice nella nuova direttrice dell'ospedale di Adana, Umit.

È una vecchia conoscenza di Fikret, tant'è che ben presto il pubblico capirà che l'arrivo in paese della donna sarà tutt'altro che casuale.

La sete di vendetta di Fikret

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret, il quale ben presto rivelerà ai telespettatori i veri motivi che lo hanno spinto a trasferirsi in paese. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via con l'arrivo di Fikret in paese. Il giovane si presenterà come il figlio di Musa, fratello di Ali Rahmet. Solo attraverso alcuni flashback verrà chiarito che Fikret in realtà è il figlio illegittimo di Adnan Yaman ed è quindi il fratellastro di Demir. Adnan si è sempre rifiutato di prendersi cura di lui anche quando Musa ha cacciato di casa lui e la madre, per questo l'unico pensiero di Fikret sarà quello di rivalersi su Demir.

Per realizzare il suo piano di vendetta, pian piano sarà chiaro che Fikret potrà contare sull'aiuto di alcuni complici. Oltre al cugino Bahtiyar, che prenderà servizio presso l'ospedale del paese, ben presto giungerà anche Umit a dare man forte al giovane. Una volta che si insedierà nel suo ruolo di direttrice dell'ospedale, soffiando di fatto tale funzione a Mujgan, Umit in più di un'occasione tenterà delle mosse di avvicinamento nei confronti di Demir.

Collegando la sete di vendetta di Fikret nei confronti del fratellastro alla pregressa conoscenza con Umit, sarà presto chiaro che il giovane vorrà avvalersi della dottoressa per incastrare in qualche modo Demir.

Fikret bacia Umit, ma anche Mujgan

Nonostante i baci che Fikret e Umit si scambieranno lontano da occhi indiscreti, il nipote di Fekeli terrà a sottolineare in un dialogo con Bahtiyar che non ha alcuna intenzione di rendere ufficiale il suo rapporto con la dottoressa.

Ciò anche in virtù del fatto che Fikret comincerà a provare un'attrazione sempre più forte nei riguardi di Mujgan, che arriverà perfino a baciare nel tentativo di consolarla. Mujgan sarà molto delusa dalla scoperta che il marito Yilmaz non le ha lasciato nulla in eredità.

Fikret, però, scapperà via dopo il bacio dato a Mujgan, visto che questo potrebbe interferire con i suoi piani di vendetta. Inoltre non passerà molto tempo prima che la vedova di Yilmaz veda Fikret chiacchierare con Umit. Alla richiesta di spiegazioni Fikret interverrà affermando di aver conosciuto la dottoressa in quanto cliente di uno dei suoi negozi in Germania. Mujgan crederà a questa storia? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.