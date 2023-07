Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio annunciano importanti colpi di scena per i protagonisti. Il pubblico scoprirà che Finn è vivo e a prendersene cura è sua madre Li, di nascosto da tutti. Steffy, ignara di tutto, sarà distrutta dalla scomparsa di suo marito e penserà di organizzare una veglia funebre, ma sua suocera non ne sarà contenta. Nel frattempo, Brooke e Taylor si daranno da fare per riconquistare Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Finn prometterà di stare vicino a Steffy

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che nella settimana dal 24 al 30 luglio, Taylor, Ridge e Brooke rifletteranno insieme su come affrontare la tragedia che ha colpito la famiglia.

Taylor ringrazierà la signora Logan per il grande supporto che lei e sua figlia stanno dando a Steffy nonostante le incomprensioni del passato. Nel frattempo, la moglie di Finn continuerà a soffrire per la grave perdita, soprattutto quando riceverà gli effetti personali del medico. In questo momento particolarmente drammatico, Liam darà tutto il suo sostegno alla ex e le prometterà di essere come un padre per suo figlio. Brooke sarà preoccupata per la vicinanze di Steffy e Liam, ma Hope tranquillizzerà sua madre, dicendole che suo marito sta facendo la cosa giusta.

Anticipazioni puntate dal 24 al 30 luglio: Li sarà molto diffidente con Steffy

Le puntate di Beautiful dal 24 al 30 luglio vedranno un colpo di scena inaspettato.

Tutto inizierà quando Steffy insisterà per organizzare una cerimonia funebre per dare l'ultimo saluto a Finn. La donna telefonerà a Li invitandola a partecipare, ma la donna sarà intenta a curare suo figlio. Si scoprirà, infatti, che il dottor Finnegan non è morto, ma è tenuto nascosto da Li per proteggerlo da tutti. La madre di Finn sarà piuttosto scostante con sua nuora, soprattutto perché vedendola con Liam inizierà a dubitare della sincerità del suo dolore.

Taylor sarà molto preoccupata per Steffy che non riuscirà in alcun modo a riprendere in mano la sua vita e le suggerirà di lasciare Los Angeles per un po'.

Ridge nuovamente conteso da Taylor e Brooke

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che dal 24 al 30 luglio saranno raccontate anche per le vicende degli altri protagonisti.

Brooke si recherà da Eric chiedendogli di aiutarla a riconquistare Ridge. La stessa idea, tuttavia, la avrà anche Taylor e le due rivali si ritroveranno a casa Forrester. Non mancherà lo spazio riservato a Thomas che chiederà scusa a sua sorella per aver retto il gioco a Sheila. Probabilmente, se lui avesse parlato subito dei piani della dark lady ai danni di Ridge e Brooke, Finn sarebbe ancora vivo. Steffy serberà rancore nei confronti di suo fratello e gli dirà di essere solo in cerca di un po' di pace.