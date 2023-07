Ultimamente ad attirare l'attenzione sono state le indiscrezioni relative a una nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tanti sono stati gli indizi che hanno spinto i fan a ipotizzare che ci fosse una nuova rottura tra la showgirl e l'ex ballerino, in primis la presunta frequentazione di Belen con l'imprenditore Elio Lorenzoni, i quanto i due apparentemente hanno mostrato una certa intesa. Sembra però che lo scenario appena descritto sia stato solamente interpretato nella maniera sbagliata. Ad affermarlo è stato Roberto Alessi, il quale ha precisato come tra i due ci sia solo amicizia.

Belen, infatti, sarebbe "casta come un giglio".

Il nuovo retroscena su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Sembra proprio che Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non siano in realtà una coppia romantica. Secondo quanto riportato da Roberto Alessi di Novella2000, tra i due ci sarebbe solo una semplice amicizia che dura da dieci anni, sempre in compagnia di altre persone. Anche se ci sono abbracci, baci e telefonate tra di loro, Alessi sostiene che Belen è una persona affettuosa e fisica, ma Elio ricambia solo l'affetto e non c'è nulla di più tra di loro. Alessi ha ioltre precisato: "Chi vuol loro bene (sia a lei che a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio".

Il punto su De Martino

Roberto Alessi ha anche parlato di Stefano De Martino, affermando che spesso si è parlato di presunti tradimenti riguardanti lui, ma senza mai avere prove fotografiche o paparazzate a sostegno di tali voci. In altre parole, le voci di tradimento riguardanti Stefano De Martino sono state basate su supposizioni o pettegolezzi, ma non sono mai state confermate da prove tangibili come fotografie o testimonianze documentate.

Secondo alcune fonti a cui Alessi avrebbe attinto, Stefano sarebbe adorato in Campania e protetto da chi gli vuole bene: nessuno avrebbe il coraggio di stanarlo.

La situazione non è ben chiara

Non è ancora possibile confermare l'attendibilità delle fonti che negano un possibile legame sentimentale tra Elio e Belen. Nonostante queste fonti affermino che tra i due c'è solo un'amicizia platonica, negli ultimi giorni sono state numerose le indiscrezioni riguardanti una possibile relazione tra di loro.

Alcuni eventi hanno alimentato queste voci, come l'intesa mostrata da Belen ed Elio durante il compleanno di Ignazio Moser, soprattutto perché Stefano De Martino, il presunto ex di Belen, non era presente all'evento. Inoltre, circola anche il rumor che Belen abbia lasciato la sua residenza a Brera per trasferirsi all'hotel Excelsior Gallia di Milano, al fine di stare più vicina alla presunta nuova fiamma (Elio) e sfuggire ai paparazzi che continuano a seguire la loro storia.