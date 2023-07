Terra amara prosegue con le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Demir e Zuleyha saranno al centro dei riflettori. Il matrimonio tra i due sarà considerato ormai finito e Yaman se ne farà una ragione, tanto da frequentare un'altra donna. Zuleyha, tuttavia, inizierà a provare qualcosa per suo marito e sarà Sevda ad incoraggiarla a tornare con Demir e ammettere i suoi sentimenti per lui. Grazie a Sevda, Demir e Zuleyha torneranno insieme e questa volta saranno felici.

Anticipazioni Terra amara: Demir inizierà a frequentare Umit

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Zuleyha e Demir si riavvicineranno, ma saranno soltanto amici.

Dopo la grave perdita di Hunkar e Yilmaz, i due si faranno forza a vicenda e continueranno a vivere sotto lo stesso tetto. Demir sarà rassegnato all'idea di non poter avere altro che affetto fraterno da Zuleyha e non insisterà più con lei. L'uomo accetterà di iniziare a frequentare Umit, un'affascinante dottoressa che lo ha corteggiato e con lei le cose sembreranno andare bene. Demir eviterà di parlare con Zuleyha della sua nuova relazione, ma lei ascolterà una telefonata e avrà quasi la certezza che ci sia un'altra donna. La reazione taciturna della signora Altun non passerà inosservata agli occhi attenti di Sevda che parlerà con lei sinceramente.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha gelosa di Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori il forte cambiamento del rapporto tra Demir e Zuleyha. Yaman non sarà più ossessionato da sua moglie e si lancerà in una nuova relazione. Sorprendentemente, però, Zuleyha inizierà ad essere gelosa di lui, nonostante abbia delle difficoltà ad ammetterlo anche a se stessa.

Sevda noterà subito che da quando Demir frequenta Umit, Zuleyha è cambiata e non esiterà a dirglielo. "Ascolta quello che senti o mi deluderai", le dirà la donna. Sevda ricorderà a Zuleyha di aver perso già una volta l'amore, invitandola a tenerlo stretto adesso che può. Convincerla, tuttavia, non sarà semplice.

Sevda aiuterà Demir e Zuleyha a tornare insieme

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Sevda si renderà sempre più conto di quanto amore ci sia ancora tra Zuleyha e Demir. La donna vedrà che tra i due l'unico problema è la mancanza di comunicazione e farà di tutto per farli riavvicinare. In un primo momento, Sevda proverà a convincere Demir ad insistere con sua moglie, ma lui sarà stanco di lottare e si rifugerà tra le braccia di Umit, perché sarà convinto che a Zuleyha non importi nulla. Quando Sevda vedrà la gelosia di Zuleyha, però, non si arrenderà e continuerà ad incoraggiarla a riaprire il suo cuore. "Sai cosa è meglio per te, quindi ora tocca a te scegliere". Sevda avrà un ruolo fondamentale per la coppia, infatti grazie ai suoi consigli presto Zuleyha e Demir saranno felici e innamorati.