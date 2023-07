Edoardo Tavassi è stato criticato da alcuni hater e per alcune presunte richieste di regali costosi. Nello specifico Edoardo Tavassi ha postato sul proprio account ufficiale Instagram il racconto di una storia, invitando i vari follower a leggerla. In un passaggio della storia condivisa dal fratello di Guendalina vi è scritto: "Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene così come sei". La storia continua invitando a vivere ogni momento della propria vita prima che possa calare il sipario e l'opera termini senza applausi.

In pratica, Edoardo Tavassi ha utilizzato questa storia per effettuare uno sfogo contro chi prosegue ad alimentare polemiche.

Le critiche nei confronti di Tavassi

Edoardo Tavassi ha ricevuto delle accuse per aver domandato ai fan una serie di regali costosi e di aver pubblicato una lista con determinati prodotti che desidererebbe avere in regalo. Il web si è diviso e non sono mancate le critiche per il romano. Nel dettaglio, un utente ha reso noto che lo speaker romano avrebbe condiviso questa lista con tutte le persone che lo sostengono dicendo che si tratta di oggetti che gli servono per le sue dirette Twitch. Ma la persona in questione ha fatto notare che nella lista ci sarebbe anche oggetti come magliette, fumetti e addirittura un’aspirapolvere.

Tuttavia, la verità è decisamente un’altra. Edoardo, infatti è uno streamer su Twitch che è una piattaforma partner ufficiale proprio di Amazon e, per tale motivazione, il colosso dello streaming suggerisce ai vari creator di pubblicare apertamente il link con la lista dei desideri, proprio come fanno tutti gli streamer.

Edoardo non ha mai pubblicizzato la sua lista e non ha mai invitato nessuno ad acquistare qualcosa dal catalogo che ha condiviso online.

Fan degli Incorvassi contro fan degli Oriele

Inoltre, Edoardo Tavassi e la sua ragazza, Micol Incorvaia, che hanno iniziato la loro relazione sentimentale proprio dentro la casa più spiata d'Italia, nel corso delle ultime settimane sono al centro di attenzioni mediatiche a causa di alcune accuse che sono state mosso nei loro riguardi da Daniele Dal Moro.

L'imprenditore veneto, nei dettagli, si è scagliato in più circostanze contro Micol. Secondo Daniele, infatti, la sorella di Clizia, ha buttato benzina sul fuoco nel corso della litigata tra l'ex gieffino a Oriana Marzoli avvenuta in Sardegna. I social sono, così, divenuti un terreno di scontri fra i vari fan degli Oriele e quelli degli Incorvassi.