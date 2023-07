Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5 da settembre 2023. La notizia è stata data di recente dal comunicato stampa ufficiale di Mediaset, commentato anche dalla conduttrice in maniera dispiaciuta e infastidita.

A tal proposito Blasting News ha contattato telefonicamente Federico Rutali, influencer e attivista contro il bullismo e lo ha intervistato per chiedere un suo parere sulla decisione di Mediaset di escluderla totalmente dai suoi palinsesti.

L'intervista all'influencer Rutali su Barbara d'Urso

Ciao Federico, dato che sei un telespettatore molto attento ai programmi di Barbara d'Urso, qual è stata la tua reazione riguardo la sua "cacciata" dai palinsesti Mediaset?

Secondo me era nell'aria già da un po' di tempo, nonostante d'Urso avesse sempre smentito questa voce sia tramite le stampa e sia attraverso le sue trasmissioni. Anche da telespettatore e da persona che non lavora a Mediaset, percepivo dall'esterno che venisse un po' disprezzata e messa un po' in secondo piano: per esempio le avevano tolto di punto in bianco Live-Non è la d'Urso nonostante gli ascolti. Tante cose messe insieme facevano pensare che l'era "dursiana" stesse un po' tramontando.

Quello che però mi ha fatto rimanere più male è stato quando tramite un account di Mediaset le veniva dato della tr..., un'offesa molto grave. Secondo me la "cacciata" non è stata una mossa positiva, perché il pubblico si era affezionato a d'Urso e anche quelli a cui non piaceva il suo stile guardavano i suoi programmi.

Teneva compagnia, faceva informazione e non solo intrattenimento e divertimento.

I suoi programmi li definiresti trash oppure semplice intrattenimento?

Posso dire che non erano di un trash così esagerato e c'erano dei momenti in cui d'Urso faceva anche sorridere. Quindi, secondo me, la maggior parte dei telespettatori guardava quei programmi anche per staccare un po' la spina.

Poi i primi opinionisti di Barbara d'Urso erano un po' grotteschi, ma in senso positivo: facevano ridere ed erano simpatici.

In realtà, anche lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha detto di volere una linea un po' diversa, e infatti il nuovo Pomeriggio 5 che partirà a settembre non parlerà di gossip, ma solo di cronaca e informazione.

Secondo me alla gente non interessa solo questo, ma anche divertirsi e ridere, far girare dei meme come con il "trash innocente" perché non era niente di fuori dal normale. Anche perché d'Urso ha detto che se avesse fatto una tv troppo trash che andava oltre i limiti avrebbe avuto dei problemi, essendo una testata giornalistica.

Pensi che siano stati più visti in modo non positivo i suoi programmi o Barbara d'Urso come personaggio?

Avevano preso di mira il personaggio Barbara d'Urso, perché alla fine fa discutere e o la si ama o la si odia, non ci sono vie di mezzo. Quindi magari hanno interpretato in maniera negativa un personaggio molto divisivo.

Se invece d'Urso fosse stata un conduttore uomo avrebbe avuto la stessa sorte?

Secondo me forse no. Credo che se fosse stata un uomo essere così divisivo sarebbe passato in secondo piano. Essendo donna forse si pensava che dovesse presentarsi in maniera più composta e meno fuori dagli schemi. Comunque si tratta principalmente di pregiudizi anche perché una donna è preparata tanto quanto un uomo e alcune volte anche molto più preparate. Ma la strada per sconfiggere i pregiudizi è ancora lunga, e l'unico modo per far capire che Barbara d'Urso piaceva è quella di fare rumore, come ha detto anche sua sorella Daniela.

Comunque penso che non abbia ricevuto un buon trattamento, nonostante quello che ha fatto per Mediaset, come lavorare durante il periodo del Covid con budget un po' più ridotto e con opinionisti che non avevano una fama nazionale.

Anche le tematiche d'informazione le trattava in maniera professionale e mi piaceva come si interfacciava con gli ospiti, gli inviati e la gente comune.

Secondo te gli ultimi anni di Pomeriggio 5 sono stati un po' complessi per Barbara d'Urso? Che cosa hai notato?

C'era già aria di cambiamento, ma quello che ho notato è che le stava un po' stretta questa nuova linea di programma, in cui doveva sempre essere in tailleur, composta e senza dire una parola giudicata fuori posto. Insomma, la vedevo un po' come chiusa in una gabbia e da telespettatore la percepivo come se avesse paura di fare qualche passo falso.

Barbara d'Urso però secondo me aveva già iniziato a capire che l'avrebbero fatta fuori, più che altro per il genere televisivo che faceva, e che magari non piaceva più e non funzionava più per Mediaset.

Comunque ad aprile scorso faceva ancora in tempo ad accaparrarsi qualche programma in Rai, Discovery o qualche altra rete, ma purtroppo le hanno detto che non condurrà più Pomeriggio 5 a fine giugno quando i palinsesti erano già definiti e annunciati. A me è dispiaciuto che d'Urso abbia ricevuto questo trattamento, ma da una parte penso che Mediaset abbia dovuto prendere questa decisione per una questione di budget e per inserire tante altre novità più convenienti".

Tra l'altro si vocifera che d'Urso dovrebbe passare a La7, cosa ne pensi?

Io spero per lei che si possa trovare bene e a proprio agio. Comunque, il mio sogno sarebbe quella di vederla alla Rai a condurre il Festival di Sanremo, perché ha fatto tanto sia a livello artistico e che di conduzione.

Penso che possa riuscire a far ricredere quelle persone che la giudicano solo "trash" e direi sarebbe un ottimo passo.

Come si prospetta la televisione della nuova stagione di Mediaset?

Secondo me è giusto che Mediaset voglia cambiare un po' aria e i volti, ma non vorrei che diventasse una tv troppo seria, perché potrebbe diventare un po' troppo pesante da seguire. Nei reality come il Grande Fratello vogliono togliere il trash e puntare di più sulle storie di vita, ma penso che non ci sarà più quella spensieratezza di prima.

Comunque tra una tv seria e troppo seria ne passa. Io credo che tra un po' di tempo rimpiangeranno Barbara d'Urso, ma staremo a vedere. Non saprei, ma sono molto curioso di vedere questo nuovo Pomeriggio 5.