Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai alla 19° stagione che vede come protagonisti Paul e Josie. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 luglio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla rabbia di Christoph per Josie, su ciò che scoprirà Henning sulla morte di Manuela, sul duro confronto fra Henning e Paul, sull'aiuto di Yvonne a Christoph, sulle bugie di Bettina e sull'arrivo di Sina.

Christoph e Josie discutono

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Paul sarà sempre più in difficoltà in presenza di Henning e Constanze. Roso dai sensi di colpa per aver causato la morte di Manuela, il ragazzo chiederà consiglio a Christoph su come comportarsi. A quel punto, l'albergatore si convincerà che la causa del malessere del Lindbergh sia Josie che insiste per fargli confessare a tutti i costi il suo crimine. Convinto delle sue idee, Christoph affronterà la cuoca e le chiederà spiegazioni senza sapere che Henning sta ascoltando tutta la loro conversazione. In questo modo, quest'ultimo scoprirà la verità su ciò che è successo alla sua povera sorella. Sconvolto, Henning affronterà duramente Paul per strada quando ad un certo punto un'auto sopraggiungerà improvvisamente, rischiando di investirlo.

Paul se ne renderà conto in tempo e gli salverà la vita. Nonostante ciò, Henning non riuscirà comunque a perdonarlo per la morte della sorella. Dopo aver saputo la verità, Constanze non riuscirà a credere all'idea che il suo fidanzato possa aver ucciso accidentalmente Manuela. Dopo aver riflettuto un pò, la giovane inizierà a domandarsi per quale motivo un bambino si sarebbe dovuto trovare al volante di un'auto.

Rosalie dubita di Bettina

Dopo aver trascorso una notte insieme, Yvonne riceverà in regalo da Christoph un abito e un paio di orecchini apparentemente di valore. Più tardi, la donna si renderà conto che in realtà i due doni non sono così preziosi come credeva. Più tardi, Christoph avrà bisogno di un interprete russo per concludere un affare e troverà in Yvonne un valido aiuto.

Andrè inviterà Bettina ad un brunch organizzato a casa sua. Nel corso del pasto, Michael e Werner rimarranno molto colpiti dall'ospite, mentre Rosalie dubiterà ancora della sua buona fede. Dopo essere stata smascherata, Bettina tenterà di giustificare le sue bugie di fronte ad Andrè che si lascerà manipolare da lei. Cornelia e Robert saranno felicissimi e molto occupati nei preparativi delle loro nozze, Christoph se ne renderà conto e deciderà di essere proprio lui a comunicare ad Ariane la buona notizia.

Arriverà al Furstenhof Sina, la madre biologica di Anton. La donna chiederà perdono per non essersi comportata bene nei confronti del figlio e chiederà di vederlo ma Max si rifiuterà di farla avvicinare al bambino.