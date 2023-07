La Promessa continuerà ad intrattenere i suoi fan anche nella settimana dal 10 al 14 luglio e, stando alle anticipazioni, i colpi di scena non mancheranno. Nell'hangar divamperà un incendio e sarà Jana a placarlo. Mentre Manuel elogerà la domestica, Curro continuerà a diffidare della ragazza. Intanto Jana noterà un dettaglio sul cugino di Manuel, che non farà altro che confermare i suoi sospetti.

La cena di compleanno di Donna Cruz rischierà di non andare come sperato quando, Mauro, giungerà in cucina con la spesa sbagliata. Simona si lascerà cogliere dall'ansia, ma per fortuna Lope la tranquillizzerà offrendole un buon consiglio.

Anticipazioni La Promessa dal 10 al 14 luglio

L’atteggiamento del giovane Curro verso la domestica Jana non passerà inosservato agli occhi di Don Alonso, il quale non esiterà a sgridarlo. Successivamente il ragazzo ne parlerà con Leonor e la metterà in guardia da Jana, in quanto la reputerà sospetta. Intanto anche Cruz farà una bella lavata di capo a Curro, per aver quasi picchiato la domestica.

Donna Cruz chiederà al marito di persuadere Catalina a prendere parte alla sua festa di compleanno, ma la ragazza non ne vorrà sapere niente, anzi finirà per discutere animatamente con la madre.

Jana gelosa, incendio nell'hangar

Manuel e Jimena avranno modo di trascorrere sempre più tempo insieme, al punto che lui prenderà lezioni di valzer dalla giovane donna.

La scena lascerà Jana profondamente gelosa, in quanto noterà come il suo amato si stia divertendo fra risate e scherzi.

Un incendio rischierà di devastare la tenuta, nelle prossime puntate de La Promessa. Fortunatamente le fiamme avvolgeranno soltanto l’hangar e, una volta domate, Jana noterà un dettaglio particolare che la spingerà ad essere sempre più sicura che Cerro sia il suo fratellino scomparso.

Quest’ultimo, infatti, avrà una macchia sul petto, la medesima che aveva il piccolino.

Spoiler La Promessa: Jimena in combutta con Cruz

Curro e tutta la famiglia Lujan si ritroveranno a parlare del pericolo scampato, quando Manuel elogerà Jana per essere riuscita a impedire il peggio. Curro, però, darà il merito al cugino e non alla domestica.

Per celebrare il compleanno di Cruz sarà organizzata una cena ma Mauro finirà per commettere un errore nel fare la spesa. Per timore di fare una brutta figura con la padrona, Simona sarà sopraffatta dall’ansia. A correre in suo aiuto ci penserà Lope, che le suggerirà di optare per un menù semplice.

Donna Cruz rammenterà al figlio che adesso è lui l’erede dei Lujan, perciò pretende che si comporti a modo. Tuttavia, Manuel continuerà a rifiutarsi di convolare a nozze con Jimena e deciderà di parlare anche con la ragazza. Davanti alle parole del ragazzo, la giovane duchessa fingerà di pensarla allo stesso modo, in realtà sarà in combutta con Cruz.