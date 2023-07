La soap opera La Promessa, nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 10 luglio a venerdì 14 luglio su Canale 5 dalle 14:45 alle 16:00, permetterà ai telespettatori di scoprire come evolverà il rapporto tra Jana e Curro. Nel frattempo ci potrebbero essere problemi organizzativi per la festa di Cruz.

La Promessa: l'organizzazione del compleanno di Cruz

Il marchese rimprovererà Curro e lo costringerà a scusarsi con Jana, questa cosa non renderà particolarmente soddisfatti nessuno dei due. Jana scoprirà che Jimena ha perso un orecchino nell'aereo di Manuel e lo restituirà alla legittima proprietaria.

Cruz sarà intenta nell'organizzazione della sua festa di compleanno e Mauro si recherà a La Puebla per prendere il necessario per preparare il banchetto alla francese.

Catalina si presenterà al ballo dopo essere stata convinta da Alonso, la matrigna la istruirà adeguatamente nel tentativo di farle lasciare in pace il padre sulle questioni economiche. La ragazza però avrà in mente delle sorprese che risulteranno particolarmente spiazzanti.

Petra con i suoi soprusi si approfitterà ancora di Pia e quest'ultima andrà in agitazione quando verrà convocata dal barone che vorrà vederla in separata sede. La domestica non si fiderà e per non farsi trovare impreparata deciderà di portare un coltello all'incontro.

Jimena insegnerà a Manuel a ballare il valzer e sarà intenta ad impartirgli delle lezioni che non saranno viste particolarmente bene da Jana che risulterà essere piuttosto gelosa.

Nel frattempo Curro continuerà a mostrare sempre più insofferenza nei confronti di Jana e lo rivelerà senza mezzi termini a Leonor. Il barone dal canto suo chiederà a Cruz di comportarsi in maniera più adeguata con suo nipote.

Mauro prenderà la lista sbagliata degli ingredienti per la cena di compleanno, rischiando di provocare un vero e proprio disastro. Nell'hangar scoppierà un incendio e Curro rischierà molto, verrà salvato fortunatamente dall'intervento provvidenziale di Jana.

Catalina indosserà un abito particolare

Al centro delle attenzioni ci sarà il compleanno di Cruz che sembrerà andare peggio del previsto, soprattutto stando ai preparativi.

Mauro farà preoccupare tutti ritardando il suo arrivo da La Puebla.

Lope inizierà a fornire a Simona tutte le indicazioni utili per iniziare a preparare un banchetto con i soli ingredienti presenti in cucina in quel determinato momento.

Jana noterà la cicatrice di Curro e continuerà ad essere convinta che possa trattarsi in realtà di suo fratello, tale supposizione non la metterà di buonumore visto l'atteggiamento insopportabile e arrogante del ragazzo.

Catalina per la festa deciderà di indossare un abito che era di sua madre e con quello indosso ricorderà a tutti i presenti la donna in maniera inequivocabile. Don Alonso rimarrà incantato da tale visione ma allo stesso tempo lo affliggeranno i ricordi della sua defunta moglie.

Durante la festa Cruz catturerà l'attenzione degli astanti e deciderà di fare una comunicazione che lascerà tutti di stucco, principalmente Manuel.

Jimena d'accordo con Cruz escogiterà un modo per attrarre la sua fiducia e cercare in qualsiasi modo di farlo innamorare di lei. Lope, dopo aver risolto tutti i problemi legati alla cucina, deciderà di andare via.

Romulo avvertirà inequivocabilmente che tra Lenor e Mauro ci sia qualcosa in più di una semplice simpatia, questo accadrà dal momento che la marchesina avrà in mente di tentare una fuga con il cameriere.