La soap opera My home my destiny ha preso il via su Canale 5 nella fascia pomeridiana a partire dal 10 luglio. Zeynep, la protagonista della soap, viene da un passato turbolento, ma grazie ai suoi genitori adottivi ha potuto studiare ed è pronta a diventare un avvocato.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda l'11 luglio, rivelano che Zeynep si troverà in grosse difficoltà per via della proposta di nozze di Faruk che avverrà durante la sua festa di compleanno a sorpresa. Al suo Faruk infatti, la ragazza ha raccontato una serie di menzogne, cosa che la renderà sempre più confusa e incapace di capire quale sia il suo reale destino.

Anticipazioni di My home my destiny, puntata dell'11 luglio: una spiacevole sorpresa arriva per Zeynep

Entrando nel dettaglio, le anticipazioni delle puntata che andrà in onda l'11 luglio, rivelano che la proposta di matrimonio di Faruk sconvolgerà la protagonista . La ragazza infatti, non sarà contenta della notizia, dato che il suo fidanzato non conosce veramente la sua storia e il suo passato. Nella prima puntata andata in onda, Zeynep ha presentato a Faruk la sua vera madre come la sua tata d'infanzia.

Sconvolta dalla proposta di nozze, Zeynep deciderà così di lasciare la festa organizzata in onore del suo compleanno, per recarsi nel suo quartiere d'origine, dai suoi genitori biologici. La ragazza sarà sempre più confusa, in quanto è divisa tra la sua famiglia d'origine e quella che invece le ha permesso di studiare.

Nel frattempo, proprio Zeynep verrà notata da Zeliha. La donna sarà desiderosa che il figlio Mehdi convoli a nozze il più presto possibile e secondo lei, Zeynep potrebbe essere proprio la donna giusta per il figlio.

Zeynep scopre che i suoi genitori naturali non stanno più ricevendo soldi dai suoi genitori adottivi

La confusione della protagonista aumenterà quando scoprirà che Sakine e Bayram, i genitori che l'hanno messa al mondo, non stanno più ricevono i soldi concordati con Ekrem e Nermin.

La causa di tutto questo sarebbe riconducibile ai problemi di alcolismo di Bayram. Zeynep vorrà vederci chiaro e cercare di capire come mai nessuno l'aveva avvisata di questa situazione, neanche Emine, la sua grande amica d'infanzia.

Mehdi, altro protagonista della soap turca, verrà messo sotto pressione dalla madre, infatti Zeliha presserà il figlio affinché si avvicini a Zeynep e la sposi, così da poter cambiare finalmente vita e allontanarsi dal suo passato turbolento. Il meccanico però, rigetterà con fermezza la richiesta della madre, non volendone proprio sapere di accontentarla.