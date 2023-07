Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, che racconta gli amori e i tormenti di alcune persone residenti in un palazzo benestante della Napoli bene. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 14 luglio 2023, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle difficoltà sentimentali di Nunzio e Rossella, sui problemi in ospedale di quest'ultima, sui problemi di coppia di Viola ed Eugenio, sulla richiesta di Jimmy a Renato, sul trasferimento di Luca alla Terrazza, sui dubbi di Roberto per il comportamento di Ida e sulle paure di Damiano per la sicurezza del figlio, Manuel.

Eugenio si sfoga con Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Rossella e Nunzio saranno costretti a gestire un groviglio inaspettato di sentimenti contrastanti che li porteranno a comportarsi in maniera diversa dopo essersi scambiati un bacio. Lui sfogherà il suo nervosismo sull'amico Samuel, mentre lei non riuscirà a concentrarsi a dovere sul posto di lavoro. Inoltre, Rossella sarà costretta ad affrontare un momento difficile in ospedale che aumenterà la tensione già esistente col primario Luca. Filippo e Serena inviteranno Eugenio e Viola a pranzare insieme a loro per discutere delle vacanze estive. Il pranzo non andrà nel migliore dei modi a causa dell'atteggiamento di Viola.

Più tardi, quest'ultima confiderà a Raffaele che il matrimonio col marito non ha più lo sprint di una volta ma è diventata solo semplice routine. Le cose cambieranno leggermente quando Eugenio si ubriacherà e farà capire a Viola tutta la sua sofferenza. In questo modo, la donna si renderà conto in che baratro è sprofondata la loro relazione.

Giulia fa una proposta a Luca

Jimmy farà una richiesta inaspettata al nonno, mettendolo in difficoltà. Proprio quando Renato sarà sul punto di dover dare una delusione al nipote, Giulia riuscirà a sistemare la situazione. Più tardi, Poggi proporrà a Luca di trasferirsi alla Terrazza. Il primario accetterà per poi raccontare tutto ciò che è successo a Michele.

Nunzio continuerà a non voler rivelare a nessuno quali sentimenti prova nei confronti di Rossella. Il comportamento molto affettuoso di Ida nei confronti di Tommaso rischierà di far saltare i piani di Lara. Roberto si renderà conto dello strano atteggiamento della babysitter e chiederà spiegazioni a Martinelli. Nel frattempo, Marina chiederà a Silvana per quale motivo è stata licenziata. Rosa si scontrerà duramente con Eduardo perché vorrebbe disfarsi della borsa che lui gli ha chiesto di nascondere in casa sua. Damiano continuerà ad essere preoccupato all'idea che il figlio possa stare a contatto con Sabbiese.

Stanca degli esami, Speranza inizierà a organizzare le vacanze con Samuel, mentre lui troverà più interessante un'offerta di Micaela.