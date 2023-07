Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e domenica 30 luglio ci sarà molta tensione a Cukurova. Tutto inizierà quando Demir deciderà di far circoncidere Adnan per impedire a Yilmaz di rivendicare i suoi diritti di padre naturale del bambino. Quando Akkaya lo saprà sarà furioso e andrà alla villa per l'ennesima scenata. Mentre Yilmaz e Demir litigheranno si sentirà uno sparo dalla camera del piano di sopra: Adnan si ferirà giocando con l'arma di suo padre rischiando la vita.

Anticipazioni Terra amara: Demir deciderà di far circoncidere Adnan

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 30 luglio raccontano che a villa Yaman la tensione sarà sempre maggiore. Il ritorno di Demir non servirà a riportare la serenità nella vita di Zuleyha, soprattutto quando l'uomo scoprirà che Yilmaz sa di essere il padre di Adnan. Per rimarcare il suo ruolo nella vita del bambino, Demir deciderà di farlo circoncidere e organizzare una grande cerimonia a cui inviterà tutta Cukurova. Zuleyha non sarà d'accordo con suo marito, perché il bambino è ancora troppo piccolo, ma lui sarà convinto della sua decisione e non tornerà indietro. Quando Yilmaz verrà a saperlo, tuttavia, si recherà alla villa per rivendicare la paternità di Adnan e opporsi fermamente alla scelta di farlo circoncidere.

Anticipazioni domenica 30 luglio: Yilmaz furioso a villa Yaman

Akkaya, infatti, punterà la sua arma contro Demir e proprio in quel momento si sentirà uno sparo. Tutti saranno terrorizzati, perché si sentirà chiaramente che il rumore proveniva dal piano di sopra e si precipiteranno da Adnan. Si scoprirà, infatti, che il bambino era nella stanza dei suoi genitori e giocava con l'arma di suo padre quando è partito inavvertitamente un colpo.

La paura di perdere Adnan porterà Hunkar e Demir a riconciliarsi

