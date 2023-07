Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano grandi copi di scena. Negli episodi in onda martedì 18 e mercoledì 19 luglio, infatti, Mujgan e Zulehya saranno convocate dal procuratore. La moglie di Yilmaz dovrà far fronte all'accusa di tentato omicidio, ma inaspettatamente Zuleyha la salverà dal carcere. Nel frattempo, Fekeli e Hunkar capiranno che sono stati lontani troppo tempo e decideranno di rimediare ricominciando insieme. Infine, Rasit darà un bacio a Fadik e Uzum assiste alla scena.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scagionerà Mujgan dalle accuse

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 18 e mercoledì 19 luglio raccontano che il procuratore sarà al corrente del fatto che Mujgan abbia sparato a Zuleyha. La dottoressa sarà colta di sorpresa dalla polizia in un momento molto importante per la sua carriera. Mujgan, infatti, sarà impegnata a ringraziare il personale medico per il suo nuovo incarico da direttrice al posto di Sabahattin quando arriveranno le guardie per arrestarla. Le accuse a suo carico saranno gravissime: tentato omicidio ai danni della signora Zuleyha. Anche quest'ultima sarà convocata in commissariato per chiarire cosa è accaduto la notte in cui ha rischiato la sua vita.

Anticipazioni puntate di martedì e mercoledì Mujgan avrà dei sospetti sul comportamento di Zuleyha

Le puntate di Terra amara che andranno in onda martedì 18 e mercoledì 19 luglio vedranno al centro delle scene Zuleyha e Mujgan. Le due donne si ritroveranno faccia a faccia con il procuratore e dovranno raccontare le loro versioni di quello che è accaduto nel bosco.

Zuleyha stupirà tutti mentendo alla polizia e raccontando di aver tentato di togliersi la vita. In questo modo, la donna scagionerà la sua rivale da tutte le accuse e potrà portare avanti il suo piano di fuga con Yilmaz. Mujgan sarà molto sospettosa sul comportamento di Zuleyha e si domanderà perché abbia voluto salvarla dal carcere.

Fekeli e Hunkar di nuovo insieme e pronti a ricominciare il loro amore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che martedì 18 e mercoledì 19 luglio Fekeli e Hunkar si ritroveranno a parlare delle rispettive famiglie. La signora Yaman si sfogherà con Ali Rahmet sul difficile rapporto con Demir e lui la ascolterà dandole il suo sostegno. Fekeli si renderà conto di non aver mai smesso di amare Hunkar e le chiederà una nuova possibilità per vivere la loro storia d'amore. La donna accetterà, felice di ricominciare con l'uomo che ama da sempre. Nel frattempo, in lavanderia, Rasit riuscirà a dare un bacio a Fadik, ma ad assistere alla scena ci sarà la piccola Uzum.