La notizia dell'addio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani non sembra aver colto di sorpresa Gemma Galgani.

Secondo quanto riferisce una persona vicina alla dama torinese di Uomini e donne, Gemma non avrebbe nascosto una sottile soddisfazione per quanto accaduto alla sua rivale. Galgani ha sempre sostenuto che in amore bisogna muoversi con cautela. Cosa che non avrebbe fatto la sua "rivale", visto che aveva deciso di sposarsi in fretta e furia con Fabio, per poi separarsi dopo solo un anno di matrimonio.

Divorzio Isabella-Fabio: come l'ha presa Gemma Galgani?

Isabella Ricci si è separata legalmente da Fabio Mantovani. I due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e donne alla fine del 2021. Pochi mesi dopo la loro uscita dal programma, la coppia di era sposata. Tutto sembrava andare per il meglio ma a gennaio di quest'anno qualcosa è cambiato. I due non sono più apparsi insieme sui social sino appunto all'annuncio ufficiale della separazione dato da Isabella a inizio giugno. Il matrimonio con Fabio è finito.

L'ex dama non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma in molti si sono chiesti come abbia preso la notizia del suo divorzio la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

La sottile soddisfazione di Gemma: 'In amore bisogna muoversi con cautela'

Tra Isabella Ricci e la storica dama di Uomini e donne non è mai corso buon sangue. Le due si sono spesso punzecchiate all'interno del programma di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore sul web si è diffuso un rumor secondo il quale una persona molto vicina a Gemma assicura che la dama torinese stia provando una sottile soddisfazione per come è andato il matrimonio di Isabella.

Sul settimanale Nuovo Tv, questa persona vicina a Gemma ha infatti dichiarato che la separazione di Isabella dimostra che "in amore bisogna muoversi con cautela" proprio come farebbe da sempre Gemma. Quest'ultima in trasmissione, era stata spesso accusata da Isabella di non voler trovare l'amore, visto che da ben quattordici anni siede nel parterre del Trono Over.

Uomini e donne: Gemma vorrebbe un faccia a faccia con Isabella

"Non vede l'ora di poterglielo dire in faccia", si legge ancora sul settimanale. Segno che Gemma vuole un confronto con la sua rivale ovviamente in Tv.

Ancora non si sa se Isabella farà ritorno a Uomini e donne nella prossima stagione. La rottura con Fabio è ancora fresca e sicuramente ci vorrà del tempo per essere metabolizzata. Le registrazioni delle nuove puntate avverranno intorno alla fine di agosto. Quindi c'è ancora tempo. MagariI sabella deciderà di rimettersi di nuovo in gioco nel programma di Maria De Filippi. Di sicuro non ci sarà il suo ex Fabio Mantovani che, in una recente intervista, ha escluso categoricamente un ritorno a Uomini e donne. Tra i possibili ritorni, potrebbe esserci invece quello di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani.