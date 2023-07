Nuove e avvincenti puntate di Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Le trame degli episodi che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Behice dovrà fare i conti con una dura realtà. Il tutto inizierà dopo il decesso del povero Yilmaz. Akkaya infatti, morirà improvvisamente per via di un grave incidente. Behice crederà che Akkaya abbia lasciato alla nipote una grossa somma di denaro in eredità. Le due donne però, scopriranno ben presto che l'eredità del figlioccio di Fekeli ammonterà intorno alle 80.000 lire turche, sicuramente non la cifra milionaria che la mamma di Kerem Ali sia appettava.

Trame Terra amara, prossime puntate: Behice e Mujgan credono che Zuleyha sia in possesso dei soldi di Yilmaz

Inizialmente, le due donne saranno convinte che Zuleyha abbia intascato i soldi appartenenti al defunto Yilmaz. In realtà, quando Akkaya stava progettando la fuga con Zuleyha, aveva venduto tutti i suoi possedimenti ad Hunkar, ormai defunta anche lei. La situazione per le Hekimoglu inizierà ad essere sempre più complessa da affrontare. Le cose peggioreranno quando Behice, con il suo modo di fare sempre molto arrogante, umilierà Nazire, accusando la domestica di non aver pulito adeguatamente a dovere la sua camera.

Una discussione che, inaspettatamente per Behice, manderà su tutte le furie Fekeli.

L'uomo arriverà a prendere una decisione drastica, cacciando immediatamente la donna dalla tenuta. Per punirla, il nonno di Kerem Ali, penserà bene di spedire Behice in una casa ben più umile, senza alcun tipo di confort, come quelli presenti nella tenuta di Ali Rahmet. Una dimora che Fekeli era solito lasciare ai suoi dipendenti.

Spoiler Terra amara, Mujgan chiede a Gulten di andarsene dalla casa dove abita con Cetin

Come rivelano le trame delle prossime puntate di Terra amara, Behice sarà disperata all'idea di andare a vivere in una casa destinata alla povera gente. La donna chiederà così aiuto alla nipote. Purtroppo, a finire in mezzo a questa vicenda, ci saranno i novelli sposi Cetin e Gulten.

I due infatti, avevano stabilito con l'ormai defunto Yilmaz, che dopo essersi sposati sarebbero andati a vivere nella casa adiacente a villa Yaman, dove un tempo abitava Sermin.

Tale proprietà è anche l'unica che Yilmaz non ha venduto prima della sua morte. Mujgan considererà l'abitazione come legittima eredità del figlio Kerm Ali e si recherà così da Gulten, chiedendole di lasciare la casa nel giro di una settimana, perché sarà lei stessa a doverci vivere insieme alla zia. Gulten accetterà la decisione della dottoressa, facendo promettere a Cetin di non farne parola con Fekeli. Saniye invece, sarà furiosa quando apprenderà la notizia.