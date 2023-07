Nelle vicende della soap opera turca Terra Amara non ci sarà pace dopo l’uscita di scena di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) ordinerà a Gulten Taskin (Selin Genc) e Cetin Ciğerci (Aras Şenol) di abbandonare la piccola villa, perché le serve per far traslocare Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu). La casa è l’unico bene che Yilmaz ha lasciato in eredità a Kerem Ali.

Spoiler turchi di Terra amara: Ali Rahmet Fekeli caccia Behice dalla sua tenuta

Nelle nuove puntate ci saranno tanti cambiamenti dopo la morte di Yilmaz.

Mujgan e Behice scopriranno che il ragazzo, prima di morire, ha venduto tutto ciò che possedeva a Hunkar (Vahide Perçin). Per questa ragione l’eredità di Yilmaz si aggirerà intorno alle 80.000 lire turche e nessuno saprà dove siano finiti i 30 milioni ricavati dalla vendita dei possedimenti. Sia Behice che Mujgan crederanno che a intascare i soldi sia stata Zuleyha (Hilal Altinbilek), che però si dichiarerà estranea alla faccenda.

Intanto Mujgan, dopo aver litigato con Nazire (Teksin Pircanli), verrà mandata via dalla tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). L'uomo non la lascerà senza una casa, ma la farà trasferire in un alloggio senza comfort.

Mujgan ordina a Gulten di abbandonare la piccola villa, Saniye furiosa

Gulten e Cetin, dopo essere convolati a nozze, andranno a vivere nella casa che prima era occupata da Sermin (Sibel Taşçıoğlu): la piccola villa situata nella tenuta Yaman. È stato Yilmaz a concedere loro questa opportunità. Quella casa, dopo la morte del giovane, spetterà a Kerem Ali e Mujgan ne avrà bisogno per la zia, visto che non si troverà a suo agio nell'alloggio che le ha fornito Fekeli.

Così Mujgan chiederà a Gulten e Cetin di andarsene via entro una settimana.

L'ultimatum della donna scatenerà la furia di Saniye (Selin Yeninci), ma non quella della cognata Gulten, che invece chiederà a Cetin di non mettere al corrente Fekeli dell’accaduto.

Fikret si allea con Umit per vendicarsi di Demir, Mujgan contro la nuova direttrice dell’ospedale

Mujgan non riuscirà a diventare direttrice dell’ospedale di Cukurova: a soffiarle il posto sarà la nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). In un primo momento quest’ultima verrà scambiata da Mujgan per una paziente e in sua presenza arriverà a sostenere che la nuova direttrice ha ottenuto la promozione in quanto raccomandata.

Fikret Fekeli (Furkan Palali) si alleerà con Umit per vendicarsi del fratellastro Demir (Murat Unalmis): la donna dovrà conquistare il marito di Zuleyha, che non sarà indifferente al suo fascino.

Mujgan non la prenderà bene quando dovrà occuparsi delle vaccinazioni nei paesi vicini ad Adana.

Per questo approfitterà di una riunione della direzione ospedaliera per scagliarsi contro Umit. Mujgan crederà che Umit voglia escluderla dall'ospedale assegnandole delle mansioni marginali, ma a quanto pare non sarà così.