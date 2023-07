Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara, la storia d'amore che vedrà protagonisti Fadik e Rasit conquisterà il pubblico. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, i due decideranno di convolare a nozze nello stesso giorno in cui Gulten e Cetin diventeranno marito e moglie. Con la scusa di dover mettere a posto dei documenti per il matrimonio, il tuttofare si allontanerà dalla villa e di fatto lascerà la domestica all'altare da sola. Non passerà molto prima che Rasit si ripresenti alla villa, ma le sue scuse per giustificare l'assenza nel giorno più importante della sua vita non convinceranno né Saniye né tantomeno Fadik.

Rasit abbandona Fadik all'altare

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla coppia formata da Fadik e Rasit, che sembrerà giungere a un punto di rottura definitivo. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Rasit e Fadik, dopo essersi fidanzati, non vorranno attendere per diventare marito e moglie, e decideranno di sposarsi durante le nozze collettive organizzate da Zuleyha, che diventerà la nuova signora di Villa Yaman. Se Gulten e Cetin riusciranno a coronare il loro sogno d'amore non sarà lo stesso per Rasit e Fadik, visto che improvvisamente il tuttofare affermerà di non avere tutti i documenti in regola e dovrà allontanarsi da casa.

Il giorno del matrimonio, dopo che la domestica indosserà il suo abito da sposa, si renderà conto che in realtà il suo fidanzato non arriverà mai. Delusa Fadik sarà costretta ad mettere da parte il suo sogno e penserà di essere stata abbandonata dall'uomo che amava, ma in realtà non tutto andrà proprio come la ragazza aveva immaginato.

Rasit cerca di giustificare la sua assenza

Dopo qualche giorno, a sorpresa, Rasit si ripresenterà alla villa e chiederà immediatamente scusa alla fidanzata, la quale non riuscirà a tornare sui suoi passi. Anche Saniye si intrometterà in quanto persona più vicina a Fadik e cercherà di difenderla in tutti i modi. Saniye chiederà a Rasit di dare una spiegazione per la sua assenza, ma le parole del tuttofare lasceranno tutti perplessi.

Rasit racconterà di aver scoperto che dei parenti che sarebbero dovuti arrivare per il matrimonio, sono rimasti coinvolti in un incidente. Per potersi prendere cura di loro, si è dovuto allontanare da casa.

Naturalmente Saniye crederà poco alla storia raccontata da Rasit e la stessa linea di pensiero sembrerà attraversare Fadik, la quale si rifiuterà di concedere il suo perdono essendosi sentita presa in giro. Per scoprire se Rasit riuscirà a smuovere la domestica non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.