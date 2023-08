Barbara D'Urso resta fuori dai palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2023. La conduttrice partenopea, dopo essere stata per anni al timone di Pomeriggio 5, non è stata confermata dal vice presidente Pier Silvio Berlusconi.

Un addio che ha generato critiche da parte di vari fan della conduttrice, i quali adesso sperano di poterla rivedere al più presto sul piccolo schermo nel corso del 2024.

Di sicuro, nel corso della stagione autunnale, la conduttrice non approderà alla corte di Milly Carlucci per Ballando con le stelle 2023.

Mediaset, Barbara d'Urso fuori dai palinsesti 2023: ecco chi arriverà a Pomeriggio 5

Nel dettaglio, l'addio di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 continua a far discutere i numerosi fan della presentatrice.

Dopo aver condotto ben quindici edizioni del fortunato talk show, il vice presidente Mediaset ha deciso di dare una svolta significativa al programma e per prima cosa, ha scelto di puntare su Myrta Merlino come sostituta. Dal 4 settembre, quindi, Barbara d'Urso verrà sostituita dalla giornalista (in arrivo da La7) pronta a raccontare l'attualità e la cronaca, in uno studio completamente rinnovato.

Una sfida non facile per Myrta Merlino, che si ritroverà a dover prendere in mano le redini di un programma che ha sempre avuto i connotati di Barbara d'Urso.

Salta Ballando con le stelle per Barbara d'Urso

Per la conduttrice partenopea, invece, non sono previsti nuovi impegni sulla rete ammiraglia Mediaset: il suo contratto è in scadenza a dicembre ma, alla presentazione dei palinsesti, è stato svelato che non ci sono trasmissioni previste per lei.

Di conseguenza, la presentatrice si ritroverà fino a dicembre senza un programma e non prenderà parte neppure alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

In un primo momento, infatti, si era vociferato che la conduttrice potesse approdare nel cast dei giudici della nuova edizione del fortunato varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci, previsto da ottobre in poi su Rai 1.

A quanto pare, però, non sarà così: Barbara d'Urso non sarà presente nel cast dello show e non prenderà parte a Ballando con le stelle neppure come ballerina per una notte.

Dopo l'addio a Mediaset, Barbara d'Urso approda a Sanremo 2024?

Resta da capire, quindi, quale sarà il futuro professionale della conduttrice: al momento, lei stessa non si è sbilanciata ed ha preferito perseguire la strada del silenzio.

Tuttavia, non si esclude che il ritorno in tv della celebre conduttrice possa avvenire attraverso il Festival di Sanremo 2024, la cui messa in onda è in programma a febbraio su Rai 1, con la conduzione di Amadeus (confermato anche come direttore artistico).