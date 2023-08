Barbara d'Urso torna al centro dell'attenzione dopo la sua uscita di scena da Mediaset: questa volta la conduttrice è finita nell'occhio del ciclone per quelli che sarebbero i guadagni percepiti nella tv commerciale fondata da Silvio Berlusconi.

Stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine di "Fan Page", la conduttrice partenopea avrebbe guadagnato una cifra pari a 45 milioni di euro negli anni trascorsi a Mediaset.

I compensi di Barbara d'Urso: ecco quando avrebbe guadagnato a Mediaset

Nel dettaglio, l'uscita di scena di Barbara D'Urso da Mediaset per volere di Pier Silvio Berlusconi, continua ad essere uno degli argomenti caldi di questa estate.

La conduttrice non ha mai nascosto la sua amarezza per come sono andate le cose, precisando di non aver mai condiviso la scelta del vice presidente Mediaset di modificare l'impostazione di Pomeriggio 5 e puntare su una nuova conduttrice (trattasi della giornalista Myrta Merlino).

In queste ore, però, si è tornato a parlare della conduttrice per quelli che sarebbero stati i compensi percepiti nel corso della lunghissima carriera trascorsa a Mediaset.

45 milioni di euro intascati da Barbara d'Urso durante la carriera a Mediaset?

Stando a quanto riportato da "Fan Page", l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5 e del Grande Fratello, avrebbe percepito un cachet pari a 15 milioni di euro solo nel corso degli ultimi quattro anni.

Complessivamente, invece, la cifra dei compensi che Barbara d'Urso avrebbe intascato per la sua lunghissima carriera trascorsa tra Canale 5 e Italia 1, sarebbe stata di 45 milioni di euro.

Intanto, malgrado le indiscrezioni sui compensi che stanno circolando con insistenza in queste ore, Barbara d'Urso ha preferito tacere e non commentare.

Resta da capire anche quale sarà il futuro della conduttrice partenopea, dopo la sua uscita di scena del Biscione.

Quale sarà il futuro di Barbara d'Urso in tv? Per lei non ci sarà Ballando con le stelle

In un primo momento si era vociferato di un suo possibile approdo nel cast di Ballando con le stelle 2023, ma così non sarà.

Il nome di Barbara d'Urso era stato preso in considerazione come papabile new entry nella giuria dello show, che prevede già la presenza della "vulcanica" Selvaggia Lucarelli.

Alla fine, però, non sarà così: la conduttrice partenopea ha smentito la sua partecipazione a Ballando con le stelle, svelando che non ci sarebbe stata nessuna trattativa con lo show condotto e diretto da Milly Carlucci su Rai 1.

In futuro, però, non si esclude che la d'Urso possa approdare sul palco del Festival di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus nelle vesti di co-conduttrice per una o più serate.