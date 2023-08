Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e la puntata di sabato 2 settembre vedrà in primo piano Behice che sarà portata urgentemente in ospedale da Fikret e Mujgan. La dottoressa sarà furiosa con Fekeli e lo riterrà colpevole delle condizioni di sua zia, visto che le aveva chiesto di partire. Mentre Yilmaz non avrà nessuna attenzione per sua moglie, Fikret sarà vicino a Mujgan durante l'operazione a Behice. Infine, Demir chiederà a Sevda di restare alla tenuta e Zuleyha ne sarà felice.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan pronta a partire dopo il litigio con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 2 settembre raccontano che a casa Akkaya ci sarà una situazione molto tesa. Yilmaz e Mujgan litigheranno per l'ennesima volta e la donna sarà così stanca di essere rifiutata che farà le valigie. Mujgan sarà pronta a raggiungere Behice in aeroporto, ma Fikret proverà a fermarla e a farla ragionare. La dottoressa sembrerà fuori di sé e il nipote di Fekeli si offrirà di accompagnarla almeno in aeroporto visto che non riuscirà a farle camviare idea sulla partenza. Una volta arrivati sul posto, Fikret e Mujgan noteranno sul prato la valigia disfatta di Behice e inizieranno a preoccuparsi.

Anticipazioni puntata di sabato 2 settembre: Fikret e Mujgan preoccupati per Behice

La puntata di Terra amara di sabato 2 settembre vedrà al centro dei riflettori Fikret e Mujgan che si daranno da fare per cercare Behice. Avendo trovato i suoi vestiti sparsi per terra vicino all'aeroporto, la dottoressa penserà al peggio, mentre Fikret avviserà Fekeli e Yilmaz, anche se quest'utimo penserà ad un trucco da parte di Behice.

Durante le ricerche, Fikret riuscirà a trovare la zia di Mujgan in gravissime condizioni e la porterà urgentemente in ospedale.

Le condizioni della zia di Mujgan saranno preoccupanti

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 2 settembre rivelano che Behice sarà allo stremo delle sue forze quando sarà ritrovata. Fikret avviserà Mujgan del fatto che qualcuno ha sparato a sua zia e la dottoressa si precipiterà in ospedale.

L'intervento a cui Behice dovrà sottoporsi sarà molto delicato e Mujgan sarà furiosa con Fekeli che proverà a calmarla. "È stata colpa tua e Yilmaz è complice" dirà la dottoressa ad Ali Rahmet. Mujgan, infatti, non potrà fare a meno di pensare che se Fekeli non avesse chiesto a Behice di partire non le sarebbe successo nulla. Ali Rahmet si sentirà davvero in colpa per il destino di Behice. Nel frattempo, Fikret starà accanto a Mujgan in questi momenti di tensione e l'infermiera Nerimn noterà il loro legame. A casa Yaman, invece, dopo la grande tristezza degli ultimi giorni, Demir si riconcilierà con Sevda e le chiederà di restare alla villa. Zuleyha sarà d'accordo con suo marito e sarà felice per questa proposta.