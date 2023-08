Sta per succedere di tutto in Beautiful a Finn (Tanner Novlan), che dopo aver ripreso coscienza si troverà tra le mani il suo certificato di morte. Il medico avrà l'unico desiderio di ricongiungersi con Steffy, ma non potrà nemmeno immaginare di che cosa sia capace la madre Sheila.

Nei prossimi episodi Finn inizierà a migliorare lentamente e Li crederà che l'incubo sia finito, sbagliandosi di grosso. Sheila la metterà fuori gioco e si precipiterà nella clinica dove si trova il figlio, animata da intenzioni controverse.

Beautiful anticipazioni: Finn prega Sheila di salvarlo

Anche se Finn inizierà a migliorare, le sue condizioni resteranno serie. Li verrà messa fuori gioco da Sheila, che si sostituirà a lei. Peccato che non sia un medico e che la sua ostinazione rischi di far morire il figlio al quale dice di essere devota.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, non sarà semplice per Finn trovarsi davanti Sheila. Il trauma sarà così intenso che la sua memoria riaffiorerà e la paura farà da padrona. Consapevole delle sue condizioni gravi di salute, Finn implorerà Sheila di portarlo in ospedale, ma la sua richiesta non farà altro che farla impazzire di rabbia.

Sheila gli dimostrerà che non potrà più riavere la sua vita, perché tutti sono certi che sia morto e lo farà in un modo orribile.

Anticipazioni Beautiful: Finn scopre di essere morto

Finn verrà informato da Sheila che tutti credono che sia morto e che ormai non possa più tornare indietro. Come svelano gli spoiler di Beautiful, Finnegann si renderà conto che la madre potrebbe anche porre fine alla sua vita senza alcuna conseguenza, dopo avergli messo tra le mani un certificato - ovviamente falso - della sua morte.

Finn avrà l'ennesima batosta quando scoprirà che a firmare quel documento legale è stata la madre adottiva Li: che cosa è successo veramente?

Trame e anticipazioni di Beautiful: Sheila impazzisce e Finn è prigioniero

Sheila prometterà al figlio che ora sarà lei a prendersi cura di tutto, ma sarà evidente il suo stato psicotico.

Purtroppo le condizioni di Finn continueranno a essere gravi, tanto che un pomeriggio avrà un arresto cardiaco. Così, nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila userà il defibrillatore su Finn sentendosi al settimo cielo per avergli salvato la vita. Ora è completamente nelle sue mani.

Ci sarà però qualcuno che si ribellerà alla furia pazzoide di Sheila: si tratta di Mike, la guardia carceraria che l'ha aiutata a scappare. L'uomo capirà che Sheila è fuori controllo e prenderà una difficile decisione: Carter ha le ore di libertà contate? Mai dare nulla per scontato in Beautiful, come assicurano le trame degli episodi successivi.