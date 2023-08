Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, pur amando Quinn Carter alla fine chiederà a Paris di convolare a nozze.

Li cercherà inoltre di chiedere aiuto ma Sheila la minaccerà di morte.

Hope chiede ad Eric di decidere se stare con Quinn o Donna

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 28 agosto al 3 settembre, Taylor e Ridge saranno preoccupati per il fatto che Sheila è evasa dal carcere.

I due si prodigheranno per informare Li. Quest'ultima però non risponderà alle loro chiamate, in quanto si trova con la Carter.

Le due donne si scontreranno duramente, ma in quell'istante Finnegan sembrerà svegliarsi dal coma.

Intanto Hope inviterà espressamente Eric a prendere finalmente una decisione in merito a Quinn e Donna. Carter farà inoltre presente alla Fuller i suoi sentimenti, ma lei le ribadirà di non poter stare insieme a lui.

Grace non è d'accordo con le scelte di Paris

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 settembre, Hope confesserà a Liam di avere appreso della storia d'amore tra Eric e Donna. La discussione però sarà interrotta da Ridge. Intanto Walton porterà avanti il proposito di sposarsi con Paris consegnando alla Buckingham un anello di fidanzamento.

Quinn ribadirà invece al marito di credere fortemente nel loro matrimonio.

Li e Sheila si troveranno insieme a Finnegan contente del fatto che le condizioni del ragazzo siano in via di miglioramento. Ad un certo punto Li uscirà dalla stanza con la scusa di prendere delle medicine, in realtà proverà a chiedere aiuto. Sheila si accorgerà però di tutto e durante un inseguimento in macchina proverà ad assassinare la rivale.

Nel frattempo Ridge sarà preoccupato per Brooke in quanto teme che Sheila possa prendersela con lei. In tutto questo Wyatt ragionerà sui motivi degli strani comportamenti della madre. Fuller penserà ancora a Carter e al fatto che possa realmente unirsi in matrimonio con Paris.

Poco dopo i suoi pensieri diverranno realtà, poiché la Buckingham dirà di sì all'avvocato.

Nonostante questo, Walton proseguirà a pensare a Quinn. Grace invece sarà totalmente contraria alla scelta della figlia.

Ridge non capisce perché Carter abbia deciso di sposare una donna che non ama

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn dirà espressamente ad Eric come secondo lei sia Carter che Paris stiano commettendo un errore sposandosi. Intanto Ridge non si capaciterà del perché Walton abbia deciso di convolare a nozze con una donna che non ama.

Infine Hope, con suo grande stupore, apprenderà che Paris è ufficialmente fidanzata con Carter e non con Zende, mentre il giovane Forrester riceverà la visita di Grace venendo così a conoscenza delle ultime novità.