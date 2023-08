Una nuova crisi attraverserà la coppia formata da Gaffur e Saniye nelle puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Gaffur ne combinerà un'altra delle sue ma le bugie verranno presto a galla. Infatti, Gulten scoprirà che il fratello le ha sottratto un terreno per rivenderlo e ottenere denaro liquido per quella che poi si rivelerà una truffa. Ben presto anche Saniye verrà a sapere del guaio combinato dal marito e deciderà di cacciarlo di casa. La capomastro non sembrerà disposta a tornare sui suoi passi.

Gaffur sottrae un terreno alla sorella Gulten

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul matrimonio di Saniye e Gaffur che subirà un nuovo scossone. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione si inizierà a delineare nel momento in cui Saniye, stanca dei continui contrasti con Sevda, chiederà al marito di fare il possibile per ottenere un lavoro in Germania e potersi così trasferire. Gaffur a questo punto si rivolgerà a un funzionario del Municipio che lo ingannerà promettendo un lavoro in cambio di molto denaro.

Non avendo soldi a disposizione, il domestico li chiederà in prestito ad un uomo al quale dovrà dare in cambio un terreno se non dovesse riuscire a ridare indietro il denaro.

Il terreno che farà da garanzia però non sarà di Gaffur bensì della sorella Gulten, alla quale si guarderà bene da rivelare la verità. Le promesse del funzionario si riveleranno un inganno tant'è che Gaffur sarà costretto a ritornare a casa mentendo alla moglie.

Saniye scopre il guaio combinato dal marito

Passerà qualche mese e il creditore chiederà a Gulten il terreno che il fratello gli aveva promesso.

Naturalmente la domestica andrà su tutte le furie anche perché il terreno era stato un regalo della defunta Hunkar ma deciderà di mantenere il segreto anche con Cetin in attesa di capire bene come muoversi. Un conversazione tra Gulten e Gaffur verrà però ascoltata da Saniye che scoprirà così cosa ha fatto il marito.

Infuriata, Saniye caccerà Gaffur da casa e gli imporrà di presentarsi presto la mattina in orario da lavoro per non destare alcun sospetto in Zuleyha e Demir.

Dopo essere rimasto qualche tempo in casa dei braccianti, Gaffur non si sentirà a suo agio e cercherà in ogni modo di rientrare in casa della moglie chiedendole perdono. Saniye però non riuscirà a perdonare Gaffur. Per scoprire se ancora una volta Gaffur rientrerà a casa sua col permesso della moglie non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.