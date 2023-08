Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Jimena.

Dopo il matrimonio con Manuel [VIDEO], si renderà conto che ci sono tante cose che non vanno nel loro rapporto, motivo per il quale finirà per mettere tutto in discussione.

Intanto anche Manuel si renderà conto di non essere felice con la moglie e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Jimena stufa delle nozze con Manuel: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Jimena inizierà a essere esausta della situazione che si è venuta a creare con il marito.

Il matrimonio tra i due non le ha permesso di costruire una nuova vita serena e spensierata. Manuel e Jimena saranno sempre più distanti e in forte crisi, al punto che la donna si renderà conto di non poter andare avanti in questo modo.

Jimena sarà stufa, perché deve inventare sempre nuove bugie per far credere a tutti che il suo matrimonio stia proseguendo nel migliore dei modi.

Manuel e Jimena sempre più in crisi: anticipazioni La Promessa

La donna deciderà di dire basta a questa situazione. Parlando con Teresa le confesserà di essere esausta del suo matrimonio e di essere disposta a dare una svolta importante alla sua vita.

Insomma la perfida e astuta signora del palazzo sembrerà voler liquidare Manuel dalla sua vita.

Tuttavia Jimena non sarà l'unica ad avere dei momenti di crisi in merito al matrimonio con Manuel, che sta iniziando a fare acqua da tutte le parti.

Manuel accetta una proposta di lavoro in Italia: anticipazioni spagnole La Promessa

Anche lui si renderà conto che c'è qualcosa che non va e dopo aver recuperato la memoria in seguito all'incidente aereo, si renderà conto che non è Jimena la vera donna della sua vita, bensì Jana.

A quel punto Manuel si troverà con le spalle al muro e non potendo annullare le nozze con Jimena, deciderà di staccare la spina da tutto e tutti.

Si dirà pronto ad accettare una proposta di lavoro che gli è stata fatta da un suo amico che si trova a Milano, che ha scelto di coinvolgerlo in un importante progetto aeronautico. Manuel non saprà dire di no e accetterà tale proposta all'insaputa della moglie, del tutto estranea a quello che sta succedendo nella sua vita.

Compirà questo importante passo salutando la moglie e iniziando una nuova vita in Italia?