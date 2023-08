La Promessa continua ad andare in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 con grande successo. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, rivelano che molto presto Pia porterà a termine la sua vendetta nei confronti del barone. Nelle scorse puntate andate in onda, i telespettatori hanno scoperto della gravidanza di Pia in seguito ad un abuso del barone. All'interno della tenuta, tutti hanno scoperto della gravidanza della domestica, ma nessuno è al corrente di chi sia il vero padre. Durante le prossime puntate, la domestica si ritroverà a compiere un omicidio per difendere Teresa.

Spoiler La Promessa, nuove puntate: il barone vuole approfittare di Teresa

Nelle recenti puntate de La Promessa trasmesse su Canale 5, Pia ha deciso di tenere il bambino che porta in grembo. Ovviamente, la donna inizierà a tenersi ben lontana dal barone, in modo che non scopra del suo stato interessante. Il papà di Cruz ovviamente, rimarrà infastidito dall'atteggiamento di Pia e dal suo allontanamento. Il perfido uomo inizierà così a spostare il suo interesse nei confronti di Teresa ed ad essere molto cortese e gentile con lei. L'ex di Mauro accetterà le gentilezze di Juan, senza capire realmente le sue reali intenzioni.

Pia cercherà in tutti i modi di far aprire gli occhi a Teresa, ma senza alcun successo.

La domestica si renderà conto solo in seguito del grosso guaio in cui si sarà messa. Il barone infatti, vorrà raggiungere il suo obiettivo e tenterà di abusare di Teresa.

Pia uccide il barone per difendere Teresa

Teresa si ritroverà sotto le grinfie del barone, ma per fortuna l'arrivo di Pia la salverà dal terribile epilogo.

La cameriera, avendo capito le intenzioni del barone con Teresa, avrà deciso di rimanere costantemente in agguato, pere tenere sott'occhio il perfido nobile. Per salvare Teresa, Pia si maccherà le mani di sangue, assassinando il barone. La cameriera tenterà di nascondere il delitto, facendo si che la sua morte appaia come accidentale.

A dare una mano alla donna saranno Teresa, Mauro e Jana. La Exposito diventerà dunque complice dell'omicidio del barone, che lei stessa ritiene responsabile della morte di sua madre Dolores.

Jana si ritroverà anche a dover nascondere le lettere di minacce che aveva invitato al padre di Cruz, dopo essersi convinta della sua colpevolezza nell'omicidio della madre, in seguito all'aver visto l'anello con il sigillo della Promessa nella mani del barone. La Exposito sarà certa che ad aver inseguito sua madre nel bosco il giorno del suo decesso, sia stato proprio il nobile. La verità però, potrebbe rivelarsi ben diversa da quella che la giovane crede.