Disavventura per Elettra Lamborghini nel corso dell'esibizione al Sammichele Music Festival. Durante l'evento musicale che si è svolto a Bari, la cantante è stata costretta a interrompere la sua performance in quanto dal pubblico un ragazzo le ha lanciato una bottiglia d'acqua. La cantante ha fermato il concerto e ripreso l'autore del gesto.

Quanto accaduto a Elettra Lamborghini non è un episodio raro, ma un evento che si sta ripetendo con una certa continuità nel corso dei concerti. I fan, esaltati nell'assistere alle esibizioni dei propri artisti preferiti, lanciano sul palco qualsiasi cosa per attirare l'attenzione ed essere salutati.

L'esibizione di Elettra Lamborghini è stata fermata per diversi minuti.

L'ammonimento di Elettra Lamborghini

A Elettra Lamborghini è toccato fare i conti con una bottiglietta d'acqua che le è stata lanciata da uno spettatori durante un suo concerto. La cantante non è rimasta a guardare e non ha proseguito come se niente fosse accaduto. Ha deciso di interrompere la performance e rivolgersi all'autore del gesto. "Potevi farmi male", gli ha detto Lamborghini con toni pacati. Elettra ha poi parlato della pericolosità di queste azioni e del fatto che un'altra cantante sia stata costretta a cancellare tutto il tour per un incidente simile.

"Se questa cosa mi fosse finita in testa, io te l’avrei ritirata addosso", ha replicato con fermezza Elettra Lamborghini.

Dopo aver continuato a redarguire il fan per quanto accaduto ed evidenziato nuovamente la pericolosità del gesto, Elettra ha chiesto di far uscire il ragazzo. Grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza, lo spettatore è stato allontanato e la cantante ha ripreso il suo live con la canzone Caramello.

Un fenomeno in espansione

In Italia altri eventi del genere sono accaduti in diversi concerti. Nel corso del Tim Summer Hits, per esempio, è stato tirato un cellulare a Bresh, che lo ha poi restituito al proprietario. Anche negli Stati Uniti è un fenomeno in espansione. Bebe Rexha, per esempio, è stata colpita a un occhio. È accaduto anche a Harry Styles, durante il suo tour mondiale, e a Pink.

A quest'ultima è capitato un episodio alquanto macabro, visto che un fan le ha scaraventato sul palco le ceneri della madre, finendo con il turbare e non poco la cantante. Hanno anche fatto il giro del mondo le immagini di Cardi B, che dopo essere stata bagnata con un drink da una fan, ha reagito scagliandole addosso un microfono.