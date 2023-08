La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato iberico svelano che Leonor, complici le reiterate bugie di Mauro, salirà sul cornicione della Promessa con l'intenzione di farla finita, ma a salvarla dal suicidio sarà Curro. Martina, successivamente, proporrà con successo a Leonor di andare al suo posto in una prestigiosa accademia di Parigi per studiare moda, così l'ex partner di Mauro preparerà i bagagli e si dirigerà nella capitale francese.

Salvador, infine, verrà arrestato per essere sfuggito all'arruolamento a causa di un certificato falso, così il ragazzo sarà costretto a partire per il fronte con grosso dispiacere di Maria.

Leonor tenterà il suicidio

Nei prossimi episodi de La Promessa, Mauro farà credere a Leonor di aver avuto sempre delle parentesi intime con l'ex partner Teresa, con quest'ultima che rincarerà la dose dicendo a De Lujan di aver anche sposato il cameriere.

Sequela di menzogne alle quali Leonor non soltanto crederà ma che la faranno scivolare in un pericoloso turbinio di apatia e depressione, tanto che un giorno la ragazza salirà nel cornicione della tenuta con lo scopo di suicidarsi.

Fortunatamente, però, in soccorso di De Lujan arriverà prontamente Curro che, dopo averle evitato di commettere l'insano gesto, sceglierà di non rivelare a nessuno del tentato suicidio di Leonor.

Alla Promessa, successivamente, arriverà Martina, figlia di Fernando palesatasi alla tenuta su richiesta proprio di Leonor tramite diverse missive, dove De Lujan esortava la cugina a farle visita per aiutarla a dimenticare la storia con Mauro.

Martina, poco dopo, proporrà alla cugina di andare al suo posto in una prestigiosa accademia di Parigi per studiare moda per voltare pagina, ma di farlo presentandosi come Martina e non Leonor, così quest'ultima vogliosa di cambiare aria accetterà di buon grado e si dirigerà verso la capitale della Francia.

Salvador partirà per il fronte

Dopo aver ottenuto un certificato falso con la complicità di Lope, Salvador penserà erroneamente di averla fatta franca evitando di partire per il fronte dove avrebbe rischiato la vita.

Peccato, però, che alcuni uomini della guardia civile si paleseranno alla tenuta chiedendo spiegazioni proprio su Salvador e sul certificato dello stesso.

Se sulle prime Lope riuscirà a mandarli via con una scusa, tali autorità non ci metteranno molto a ripresentarsi alla Promessa arrestando Salvador per aver aggirato l'arruolamento grazie ad un certificato falso.

A quel punto, Romea non potrà far altro che arrendersi e prodigarsi nello svolgere il servizio militare proprio al Rif e ciò darà un enorme dispiacere a Maria.