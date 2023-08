Nella puntata de La Promessa del 24 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap opera iberica. Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che il piano di vendetta di Jana continuerà, al punto che la domestica riuscirà a rubare un'arma da fuoco.

Nel frattempo, il barone si infurierà con Romulo, al punto da volere fare uccidere il maggiordomo. Spazio poi per le vicende di altri personaggi, fra cui Manuel, che confiderà a padre Camilo di essere costretto a sposare Jimena soltanto per salvare la sua famiglia, ormai in bancarotta.

La Promessa, anticipazioni 24/8: Jana lascia un biglietto minaccioso al barone

Jana è arrivata a La Promessa con uno scopo ben preciso: vendicare la morte di sua madre Dolores. Come risaputo la cameriera era riuscita a scoprire che il misterioso omicidio di sua madre era legato, in qualche modo, ai nobili della tenuta. La domestica, grazie anche alla complicità della sua amica Maria, aveva raccolto alcune informazioni sulle sue origini e aveva compreso che Curro era suo fratello. Nella puntata del 24 agosto, Jana farà un passo avanti nel suo piano di vendetta, perché lascerà un biglietto minaccioso dentro a un libro del barone. A quel punto, Juan sarà furioso e perderà le staffe.

La Promessa, puntata del 24/8: il barone vuole fare uccidere Romulo

Il barone, dopo avere trovato un primo biglietto contenente delle minacce, penserà che l'autore sia Romulo e, pertanto, chiederà delucidazioni al collaboratore domestico, che negherà di avere potuto scrivere simili parole. Jana continuerà imperterrita a fare luce su quanto accaduto a Dolores e, nella puntata del 24 agosto la vedremo scrivere un secondo biglietto anonimo al barone che, a quel punto, andrà su tutte le furie minacciando Romulo di farlo uccidere.

Al momento, le anticipazioni non forniscono dettagli su quanto accadrà al maggiordomo e se ci saranno effettivamente ripercussioni su di lui.

Episodio del 24/8: Jana ruba un'arma dal comò

Nell'episodio de La Promessa del 24 agosto, inoltre, ci sarà un colpo di scena, perché Jana riuscirà a rubare una pistola dal comò del salotto.

Purtroppo, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano se la cameriera farà del male a qualcuno o se terrà l'arma per usarla in futuro. Nel frattempo, ci saranno importanti novità anche per padre Camilo, che riuscirà a scoprire un altro segreto sugli abitanti della tenuta. In particolar modo, il finto prete spingerà Manuel a confidarsi con lui, venendo a sapere che il giovane sta per convolare a nozze con Jimena soltanto per dovere e perché la sua famiglia versa in una situazione economica disastrosa. Teresa, invece, chiederà al barone se la sua offerta di lavoro è ancora valida, ma Juan non gli darà certezza di volere la domestica a casa sua e temporeggerà, informando la cameriera di poterle dare una risposta soltanto quando tornerà dal suo viaggio.