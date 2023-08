L'appuntamento con La Promessa prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che Jana si ritroverà a mettere alle strette la sua nemica Jimena.

Spazio anche al ritorno di Cruz: dopo un periodo di assenza dal palazzo, la perfida donna ritornerà in scena e lo farà per svelare un segreto che custodisce da diverso tempo.

Jana indaga sulla gravidanza di Jimena: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana.

La domestica riceverà una richiesta ben precisa da parte di Manuel: prendersi cura di Jimena, adesso che ha scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Jana non si tirerà indietro, nonostante per lei non sia affatto semplice accudire la donna che ha sposato il grande amore della sua vita.

Ben presto, però, Jana si renderà conto che c'è qualcosa che non va in questa gravidanza che sta portando avanti la moglie di Manuel.

Jana incastra e smaschera Jimena: anticipazioni La Promessa

Passando molto tempo assieme a Jimena, Jana si renderà conto che la donna sta mentendo sui sintomi e sta cercando in tutti i modi di attirare l'attenzione del marito.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, a quel punto, Jana deciderà di parlarne non Manuel e non si farà problemi ad incastrare e smascherare sua moglie.

La domestica ammetterà di avere dei seri dubbi sulla gravidanza ma, tale supposizione, non verrà presa in considerazione da Manuel.

L'uomo non vorrà credere alla versione dei fatti raccontata da Jana, motivo per il quale andrà avanti per la sua strada e si dirà convinto del fatto che sua moglie stia fingendo, ignaro del fatto che la domestica stia dicendo la verità sulla finta gravidanza di Jimena.

Cruz nasconde un segreto: anticipazioni La Promessa nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Cruz.

La donna, per un periodo di tempo, lascerà il palazzo e verrà rinchiusa in un casa di cura, dove potranno prendersi cura di lei e della sua salute mentale.

Dopo un po' di tempo, però, Cruz rimetterà piede all'interno del palazzo e lo farà per un motivo ben preciso. La donna nasconde un segreto che, tuttavia, verrà fuori nel corso della seconda stagione della soap opera trasmessa su Canale 5.

Il ritorno di Cruz, quindi, non passerà affatto inosservato e all'interno del palazzo saranno pochissimi coloro che affronteranno con gioia la notizia del suo ritorno stabile in città.