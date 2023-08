Estremamente avvincenti si apprestano ad essere le puntate della soap opera La promessa, in programma su Canale 5, nei giorni 23 e 24 agosto. Con i propri documenti in mano a Candela, Salvador dovrà fare i conti con una svolta poco promettente poiché la situazione inizia a farsi preoccupante. Il ragazzo, infatti, verrà portato in caserma dalla Guardia Civile e sottoposto ad un interrogatorio.

Petra rivelerà a padre Camilo della situazione economica della famiglia De Lujan, mentre Martina rimprovererà Mauro. Jana collocherà inoltre nella tenuta dei biglietti minacciosi indirizzati al barone, ma quest'ultimo sarà convinto che il mandante sia Romulo.

A questo punto la domestica troverà una pistola e se ne approprierà.

Anticipazioni La promessa del 23/8: Salvador vuota il sacco con Candela

Dopo che Candela ha dato un'occhiata ai documenti di Salvador, per il cameriere la situazione si farà alquanto compromettente. Sarà così che verrà alla luce la verità sul ragazzo. In seguito, grazie al supporto di Lope e Miguel, Salvador otterrà un certificato che lo esenterà dall'obbligo di partire per il fronte marocchino, scampando così al servizio di leva obbligatorio. Pur essendone irrigidite, le domestiche prometteranno di non denunciarlo alla Guardia Civile.

Dentro l'hangover Jana finirà per interrompere Manuel e Jimena. L'erede dei Lujan, però, chiederà alla domestica e alla sua futura sposa di scattare una foto simbolo della loro amicizia.

Questo gesto risulterà indigesto a Jana, che non esiterà a sfogarsi con Maria.

Petra rivela a Camilo la verità sulle nozze tra Manuel e Jimena

Leonor continuerà a non stare bene e Mauro ne sarà piuttosto demoralizzato. Frattanto il giovane Curro informerà Martina che Leonor stava per togliersi la vita gettandosi da una delle torri della tenuta e che lui l'ha convinta a desistere dall'intento.

Petra avrà poi modo di rivelare a padre Camilo ciò che ha scoperto sulle nozze tra Jimena e Manuel. Sarà così che il prete apprenderà che i due giovani convoleranno a nozze solo per impedire alla tenuta di fallire e non per amore.

La promessa spoiler del 24/8: Salvador portato via dai gendarmi

All'interno della puntata del 24/8 de La promessa, Salvador verrà portato via dalla tenuta dai gendarmi.

Una volta in caserma, il domestico sarà sottoposto ad un interrogatorio. Lope metterà Maria al corrente dell'arresto dell'amico, dopodiché i due chiederanno a Romulo di intercedere con la Guardia Civile per far scagionare il ragazzo.

Intanto Romulo avrà altre questioni da sistemare. Il barone, infatti, troverà un biglietto intimidatorio all'interno di un libro e non esiterà a colpevolizzare il maggiordomo. In realtà la vera responsabile è Jana, la quale non esiterà a scrivere un secondo biglietto minaccioso, che farà perdere ancora di più le staffe al barone. Quest'ultimo se la prenderà con Romulo, minacciando addirittura di ucciderlo.

Jana si appropria di una pistola

Spazio anche agli altri inquilini della tenuta nelle prossime puntate di questa soap opera spagnola.

Martina correrà in difesa di sua cugina e finirà per rimproverare Mauro per come si è comportato nei confronti della ragazza, restituendogli la medaglietta che aveva donato a Leonor.

Padre Camilo insisterà con Manuel, riuscendo ad ottenere ulteriori informazioni. In questo modo l'uomo apprenderà della difficile situazione economica che ha colpito la famiglia De Lujan, il matrimonio con Jimena è dunque necessario.

E mentre Jana metterà le mani su un'arma da fuoco che si trova all'interno di un comò, Teresa si recherà dal barone per chiedergli delle informazioni su un'offerta di lavoro. L'uomo le dirà di parlarne più avanti, ossia quando rientrerà dal viaggio a Cordova.