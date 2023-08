Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con La promessa. La soap spagnola sta appassionando milioni di telespettatori con i suoi intrighi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 agosto, rivelano che Manuel chiederà ufficialmente la mano a Jimena, durante una cena con i duchi di Los Infantes. Eugenia invece, la madre di Curro, farà rientro in sanatorio per volere di Cruz. La donna agirà di nascosto, senza avvisare neanche il nipote.

Spoiler La promessa, nuove puntate: Curro furioso con Cruz

Quando Curro scoprirà che la madre ha fatto rientro in sanatorio ne rimarrà sconvolto.

Il giovane infatti, non avrà modo di salutarla, non essendo a conoscenza delle intenzioni di Cruz. Tra zia e nipote sfocerà un battibecco in merito alla partenza improvvisa di Eugenia. Jana vedrà Curro in lacrime e cercherà di avvicinarsi a lui per consolarlo. Il barone invece, inviterà il nipote a comportarsi da uomo e lo rimprovererà per il suo atteggiamento. Jana difenderà Curro e questo farà andare su tutte le furie il barone.

Manuel si sarà ormai convinto di convolare a nozze con Jimena e confesserà a Carolina di essere felice di questa unione. Il ragazzo esprimerà inoltre il suo desiderio di creare una famiglia e quindi degli eredi proprio con Jimena. Alla tenuta arriveranno i Los Infantes e sarà proprio durante una cena con loro che Manuel chiederà ufficialmente la mano di Jimena.

Don Romulo, vittima di un pestaggio, verrà soccorso da Pia. La cameriera crederà che sia stato il barone l'artefice del violento atto. Nel frattempo, Jana noterà nella mano del barano l'anello che indossava l'uomo che ha ucciso la madre. Nella giovane crescerà il desiderio di vendetta.

Salvador messo alla strette da Candela, poi viene arrestato

Candela troverà dei documenti sospetti che riguardano Salvador. A quel punto, l'uomo non potrà far altro che confessare che grazie all'aiuto di Miguel e Lope, è riuscito ad ottenere una certificato per evitare la leva militare. Candela prometterà all'uomo che manterrà il segreto.

Purtroppo però, ben presto Salvador verrà tratto in arresto.

Il barone accuserà il maggiordomo di avergli lasciato delle lettere minatorie nel libro, ma in realtà l'artefice sarà Jana. La ragazza, intenta a vendicarsi, ruberà una pistola dal comò sito in salotto.

Intanto Don Camillo inciterà Manuel a confidarsi con lui. Il giovane rivelerà al parroco che la sua famiglia si trova in una brutta situazione economica, facendo così intendere che sposando Jimena, tutti i loro problemi saranno risolti. Quando i duchi di Los Infantes si recheranno nuovamente nella tenuta, Don José vorrà parlare con Don Camillo, che è in realtà una spia mandata dal duca stesso per indagare su i Lujan e capire se concedere a Manuel la mano di Jimena sia la cosa giusta. Camillo rivelerà a Don José che Cruz avrà convinto Manuel a sposare Jimena per risolvere i loro problemi economici.