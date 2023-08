Continuano gli intrighi degli abitanti di Cukurova che nelle puntate del 23 e 24 agosto di Terra Amara dovranno fare i conti con una scioccante confessione e una svolta inaspettata che si verificherà nel corso del rito funebre di Hunkar e che costerà caro a Sevda. Tutto avrà inizio quando l'amante del defunto padre di Demir spiazzerà i presenti alla veglia facendo un'osservazione particolare riguardo l'omicidio di Hunkar. Successivamente Mujgan sospettando di Behice le chiederà spiegazioni ma la zia reagirà in maniera ambigua. Nel giorno del funerale, arriveranno i gendarmi per arrestare il presunto assassino.

In tutto questo Fikret finirà per girovagare all'interno dell'abitazione della famiglia Yaman, capitando nello studio di Demir. Sarà in questo modo che il nipote di Fekeli sbircerà il contenuto di una lettera scoprendo la confessione scottante di Yilmaz che inchioda sua moglie Mujgan.

Anticipazioni Terra amara del 23 agosto: la confessione di Yilmaz finisce tra le mani di Fikret

Il corpo senza vita di Hunkar si troverà alla villa. Nelle precedenti puntate, Demir Yaman, dopo aver rinvenuto il cadavere della madre tra le macerie, non ha esitato a riportarla a casa, in modo da poterle dare un degno saluto finale. Alla veglia non mancherà nessuno, nemmeno il presunto nipote di Fekeli.

Fikret sfrutterà la situazione per aggirarsi nell'abitazione della famiglia Yaman e, quando capiterà nello studio di Demir, scoverà la lettera con la confessione di Yilmaz.

Sarà così che Fikret scoprirà che Mujgan ha cercato di uccidere Zuleyha e che Yilmaz e Demir hanno stretto un accordo per preservare le rispettive famiglie.

Terra amara spoiler del 24/8: le parole di Sevda causano sconcerto generale

Molto triste e sconvolgente sarà la puntata di Terra amara che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 24 agosto.

Nel corso della veglia funebre di Hunkar gli astanti resteranno a dir poco scioccati da ciò che avverrà. A scuoterli saranno le parole che proferirà Sevda, ossia l'amante del padre di Demir. La donna non esclude che Hunkar possa essere stata assassinata da una persona che conosceva, la quale avrebbe poi messo in scena una finta rapina finita tragicamente.

Mujgan sospetta di zia Behice

Messo da parte il punto di vista di Sevda, frattanto Mujgan inizierà a sospettare sempre di più di sua zia. Sarà così che la giovane dottoressa non esiterà a parlarne con la diretta interessata, ma Behice si fingerà del tutto offesa e se ne andrà via. Poco dopo, nel corso della cerimonia funebre accadrà qualcosa di scioccante: quando arriverà Sevda, i gendarmi la fermeranno e la porteranno via in manette.