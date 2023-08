La soap opera La Promessa prosegue la sua messa in onda sia in Spagna che su Canale 5. Negli episodi in programmazione su Rtve dal 28 agosto al 1 settembre 2023, Pia Adarre (María Castro) darà finalmente alla luce il suo bambino, frutto della violenza che la governante ha subito dal defunto barone Juan Ezquerdo (Alberto González). Purtroppo, il parto sarà abbastanza complicato e il bambino darà l’impressione di essere nato morto.

Trame Spagna, La Promessa: Pia accetta di sposare Gregorio

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Pia è rimasta incinta a seguito degli abusi subiti dal barone Juan.

La governante, nonostante la marchesa Cruz (Eva Martin) abbia minacciato di licenziarla per spingerla all’interruzione della gravidanza, ha deciso di continuare a portare in grembo la piccola creatura. Prossimamente verrà alla luce la verità sull’improvvisa sparizione del malvagio uomo. In particolare, il padre di Cruz morirà per mano di Pia, dopo aver tentato di violentare sia lei che Teresa (Andrea del Río).

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si evince che presto entrerà in scena il nuovo maggiordomo Gregorio (Bruno Lastra). Quest’ultimo, nelle prossime settimane, prenderà le difese di Pia, assicurando di essere il padre del bambino che aspetta. La governante, in un primo momento rimarrà senza parole al gesto dell’uomo, dopodiché accetterà di diventare sua moglie.

Gregorio avvelena la moglie, interviene Romulo

Con il passare del tempo, Pia avrà dei malesseri troppo forti e capirà di essere stata avvelenata. Inizialmente i sospetti cadranno su Petra (Marga Martínez), ma il vero responsabile si rivelerà essere proprio suo marito Gregorio che, in realtà, non sopportava di non essere il padre del nascituro.

Fortunatamente la governante non morirà grazie all’intervento di Romulo (Joaquín Climent).

Pia partorisce dopo aver rischiato di morire, la scomparsa del nascituro

Nelle puntate in onda in Spagna dal 28 agosto al 1 settembre, Pia desterà parecchia preoccupazione, ma il medico la rassicurerà dopo averla visitata. La governante, durante una conversazione con Candela (Teresa Quintero), entrerà in travaglio tre settimane prima della data prevista, e Jana (Ana Garces) e Abel (Alejandro Vergara) uniranno le loro forze per assisterla al parto.

Dopo aver rischiato di perdere la vita, Pia verrà sottoposta a un taglio cesareo e riuscirà a mettere al mondo il suo bambino, seppur con fatica. La governante, dopo aver partorito e aver perso molto sangue, avrà un mancamento, mentre il nascituro non darà segni di vita poiché non respirerà. Successivamente, l’intero personale si metterà alla ricerca del figlio di Pia quando scomparirà nel nulla.