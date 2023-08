Cresce l'attesa per la nuova stagione di Mare Fuori 4, di cui in queste settimane sono in corso le riprese degli episodi che troveranno spazio nella prossima stagione televisiva.

A svelare un po' di anticipazioni su quello che succederà e sulle trame di questo nuovo capitolo, è stato il regista Ivan Silvestrini, il quale ha fatto sapere che in questo nuovo capitolo della fiction ci saranno degli addii che si preannunciano particolarmente dolorosi per i numerosi fan.

Rosa Ricci fondamentale: anticipazioni Mare Fuori 4 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova stagione di Mare Fuori 4 rivelano che uno dei volti di riferimento della fiction, sarà Rosa Ricci, che già nella passata stagione aveva conquistato e stregato il pubblico di Rai 2.

"Rosa Ricci sarà fondamentale nella quarta serie e nel film che faremo", ha svelato il regista confermando così la realizzazione del primo film tratto dalla fortunatissima serie venduta ormai anche all'estero.

In questa quarta stagione, però, ci sarà spazio anche per l'amore omosessuale: sarà questo un altro degli argomenti che verrà trattato e troverà spazio tra le vicende dei giovani protagonisti che popolano il carcere minorile di Napoli.

Previsti diversi addii dolorosi nelle nuove puntate di Mare Fuori 4 su Rai 2

Ma non è finita qui, perché il regista di Mare Fuori 4 ha anche svelato che ci sarà spazio per l'addio a diversi volti noti della serie.

I commiati previsti nel corso della quarta serie potrebbero essere particolarmente dolorosi per gli spettatori e appassionati della fiction.

Al momento, però, in merito a questi addii dolorosi non si hanno ulteriori dettagli e non si conoscono i nomi dei personaggi che usciranno di scena dalla quarta stagione.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi volti che usciranno di scena dalla fortunatissima serie televisiva Rai, è certa l'assenza di Nicolas Maupas, alias Filippo.

Filippo non tornerà nel cast di Mare Fuori 4: la conferma di Nicolas Maupas

A confermarlo è stato l'attore stesso in una recente intervista concessa a "Grazia", dove ha parlato anche del suo rapporto con i numerosi fan.

"Filippo potrebbe tornare? No, non credo", ha svelato Maupas confermando così l'uscita di scena definitiva del suo personaggio da Mare Fuori.

"I fan invadenti? No. Siccome tengo alla buona educazione, mi dispiacerebbe solo se qualcuno si avvicinasse senza dire "ciao" o se ne andasse senza salutare", ha svelato l'attore che questo autunno sarà presente nel cast della fiction Un Professore 2 in onda in prima visione assoluta su Rai 1.