Cambio programmazione Mediaset dal prossimo 2 settembre e novità in arrivo per la soap Terra Amara, che continua ad essere leader indiscussa degli ascolti.

La soap opera, dal 2 settembre in poi, tornerà in onda nella fascia del sabato pomeriggio ma non ci sarà spazio per le puntate extra-large degli anni passati, bensì per una serie di episodi ridotti in daytime.

Cambio programmazione Terra amara dal 2 settembre: la soap ridotta al sabato pomeriggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset in vigore dal prossimo 2 settembre, prevede un ritorno di Terra amara nel daytime del sabato pomeriggio, seppur con una durata diversa rispetto a quella del passato.

Tradizionalmente, infatti, gli appuntamenti del sabato pomeriggio coprivano la fascia oraria che andava dalle 14:30 alle 16:30 circa, ma così non sarà questa volta.

Sabato 2 settembre, infatti, Mediaset proporrà solo mezzo episodio della soap opera turca, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Intanto, in queste ultime settimane, erano trapelate delle voci legate anche ad un possibile spostamento di Terra amara nel daytime feriale, con trasferimento dalle 14:10 alle 16:45 circa, per fare da traino alla nuova edizione di Pomeriggio 5.

La soap Terra amara non trainerà Pomeriggio 5: arriva La Promessa

In questo modo, il talk show rimasto orfano di Barbara d'Urso, avrebbe potuto contare su un traino migliore dal punto di vista auditel, ma così non sarà.

In casa Mediaset hanno scelto infatti di non toccare la programmazione della soap opera turca nel daytime feriale, bensì dal 4 settembre sarà La Promessa a subire delle modifiche.

La soap opera spagnola per la settimana che va dal 4 all'8 settembre, andrà in onda con doppia puntata quotidiana, dalle 14:45 alle 16:50 circa. Successivamente, con il ritorno di Amici 23 e del daytime del Grande Fratello, la soap si sposterà alle 16:45 circa.

In questo modo, quindi, La Promessa conquisterà la promozione nella stagione autunnale Mediaset, complici gli ottimi consensi di questa estate, con picchi che hanno raggiunto anche il 25% di share nel primo pomeriggio al posto di Uomini e donne.

Yilmaz disperato per suo figlio: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Tornando alle nuove puntate di Terra amara proposte dal 2 settembre in poi, Yilmaz si ritroverà a vivere dei momenti di grande difficoltà.

L'uomo scoprirà che Mujgan ha fatto le valigie e che è andata via dalla loro abitazione, portandosi via anche il piccolo Kerem Ali.

Nessuno sa che fine abbia fatto la donna e, a quel punto, Yilmaz si dirà convinto che sia scappata via da Cukurova, mostrandosi a dir poco disperato in primis per suo figlio Kerem Ali.