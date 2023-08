La soap opera Un posto al sole torna in onda con la nuova stagione su Rai 3, come sempre alle 20:50 e on demand su RaiPlay. Attenzione però al cambio di programmazione, che interessa il 31 agosto e il 7 settembre 2023.

Nello specifico, gli episodi di Upas del 31 agosto e del 7 settembre non andranno in onda, ma verranno recuperate con le doppie puntate, entrambe imperdibili per due eventi che daranno una svolta importante alle trame.

Come svelano le anticipazioni, infatti, Rossella riceverà la proposta di matrimonio da parte di Riccardo mentre Roberto capirà che Tommaso non è suo figlio.

Di seguito, i dettagli sul cambio di programmazione e cosa succederà nelle doppie puntate.

Cambio programmazione Un posto al sole agosto 2023 e anticipazioni

Giovedì 31 agosto Un Posto al Sole non va in onda su Rai 3. Venerdì 1 settembre la soap opera recupera però con una doppia puntata imperdibile.

Che cosa succederà? Negli episodi 6264 e 6265 dopo che Rosa ha confessato la verità a Clara Eduardo si trova in una posizione scomoda. Clara infatti ha intenzione di chiarire una volta per tutte con lui, stanca delle continue promesse non mantenute; è la fine della loro relazione?

Intanto, mentre Marina è sola alla villa logorata dalla tristezza per aver perso Roberto, Lara guadagna terreno.

Ornella è entusiasta di partire per Barcellona e ritrovare Patrizio.

Una sorprendente notizia fa restare senza fiato Rossella. Riccardo la spiazza con una proposta.

Un posto al sole variazione programmazione settembre e nuove anticipazioni

Dopo il cambio di programmazione del 31 agosto e la doppia puntata di venerdì 1 settembre, arriva un'altra variazione.

Salta infatti l'episodio di giovedì 7 settembre 2023, ma si recupera subito con la doppia puntata il giorno seguente, venerdì 8/09.

Due episodi decisamente da non perdere.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Rossella accetterà di sposare Riccardo, ma i dubbi si faranno sempre più forti in procinto della data delle nozze. Silvana e Marina lasciano Palazzo Palladini e Lara non perde tempo per stare accanto a Roberto. Stavolta, però. il suo piano è a rischio.

Lara è troppo sicura di sé e crede di avere Ferri in pugno, oltre ad aver messo fuori gioco Marina. Errore che le costerà caro, perché sarà proprio Roberto a sospettare della sua effettiva paternità di Tommaso.

E poi ancora, nel doppio episodio di Upas del 1 settembre 2023, Viola comincerà a indagare sul reale legame tra Eduardo e Damiano, dopo aver visto tra i due uno strano scambio di soldi. Giulia invece sarà disperata per la sua amata Bricca, alle prese con problemi di salute. La distanza emotiva di Luca la farà riflettere.