A breve lo sceneggiato Terra amara andrà in vacanza: poi a partire dal 13 agosto su Canale 5 saranno trasmesse le repliche delle prime puntate della soap turca. Intanto nel pomeriggio di venerdì 11 agosto andrà in onda l'ultimo episodio prima della pausa estiva.

Da un lato ci sarà la morte di Hunkar che sarà lasciata alle cave mentre Behice fuggirà a costruirsi un alibi e dall'altro ci sarà un chiarimento tra Zuleyha e Yilmaz dopo il furioso litigio dei giorni passati. La donna deciderà di perdonare Akkaya, ma gli dirà che non lascerà Cukurova con lui.

Yilmaz dubiterà dei suoi sentimenti e le chiederà: "Non mi ami più?", ma i due riuciranno a chiarirsi.

Anticipazioni Terra amara: Behice ucciderà Hunkar e fuggirà

Le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 11 agosto raccontano che Behice ucciderà Hunkar, pugnalandola improvvisamente. Il corpo della madre di Demir resterà alle cave mentre la famiglia Yaman inizierà a mobilitarsi per cercare la donna, scomparsa da troppo tempo. Behice, invece, abbandonerà il luogo del delitto dopo aver privato Hunkar di tutti i suoi gioielli. In questo modo, infatti, la donna spera che gli inquirenti pensino che si sia trattato di una rapina finita male e quindi nessuno sospetterà di lei.

Per eliminare del tutto le prove del delitto, Behice si recherà al circolo per incontrare le sue amiche che in caso di bisogno potrebbero testimoniare di essere con lei i giorno del delitto.

Puntata di venerdì 11 agosto: Yilmaz e Zuleyha avranno un confronto

La puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 11 agosto vedrà sotto i riflettori Demir che, preoccupato per l'assenza prolungata di sua madre, si recherà al circolo. Qui Behice e le altre donne diranno di non aver ancora visto la signora Yaman e per questo motivo partiranno le ricerche.

Nel frattempo, ignari di tutto quello che sta accadendo, Zuleyha e Yilmaz si rivedranno dopo il duro litigio avuto qualche giorno prima. Per la donna non sarà facile mandare giù il fatto che Akkaya abbia portato via il piccolo Adnan per trascorrere qualche ora con suo figlio. Lui le spiegherà le sue ragioni: "Demir ha portato via mio figlio, è mio figlio, ha il mio sangue", dirà Yilmaz.

L'uomo, inoltre, farà presente a Zuleyha di essere stato molto ferito dalle sue parole quando lo ha paragonato a Demir.

I dubbi e le paure di Yilmaz si scioglieranno in un abbraccio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha ascolterà le parole di Yilmaz e deciderà di perdonarlo. La donna, tuttavia, aggiungerà di non avere più intenzione di partire con lui, perché non vorrebbe mai allontanare Mujgan dal piccolo Kerem Ali.

"Potrebbe essere che non mi ami più?" gli chiederà Yilmaz, ma Zuleyha gli risponderà in modo chiaro: "Non sono mai riuscita a dimenticarti". A quel punto, Yilmaz chiederà alla moglie di Demir di non lasciarlo: "Morirò se ti allontani da me" e poi la abbraccerà.