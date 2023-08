In My home my destiny Zeynep va verso il secondo matrimonio. Dopo quello naufragato con Mehdi, per via del suo atteggiamento violento, la ragazza accetterà di sposare Barış, dopo una romantica proposta fatta in una terrazza panoramica di Istanbul.

Özlem e l'intimidazione a Zeynep

Zeynep passerà una notte molto movimentata a livello emotivo. Durante la giornata ha avuto un incontro inaspettato con Özlem, la sorella di Barış. La donna non ha usato mezzi termini per intimare a Zeynep di stare lontana dal fratello. Questa sua volontà è nata dopo che Barış ha rischiato di morire nel tentato omicidio che ha visto coinvolta Zeynep.

Özlem vede la ragazza come una portatrice di guai e la vuole fuori dalla vita del fratello. Le ha chiesto di dare le dimissioni dall'ufficio legale di famiglia e si è detta disposta a pagarle un intero anno di stipendio pur di farla allontanare. La cosa manderà in tilt la ragazza.

Il complice di Ekrem viene arrestato

Dopo aver sentito le parole di Özlem, Zeynep rimarrà sconvolta. Lei non vorrebbe allontanarsi da Barış, ma ci sarà quel tarlo nella testa che le farà pensare che forse la soluzione più giusta per lui sarebbe proprio non vederlo più.

Così Zeynep penserà bene di evitarlo: non risponderà alle sue telefonate e non si recherà nemmeno in ufficio. Lui invece ha bisogno di darle una buona notizia, così si recherà direttamente a casa sua.

Qui, però, avrà modo di parlare con Nermin e le dirà che l'uomo assoldato da Ekrem per uccidere Zeynep è stato arrestato, quindi la ragazza non dovrebbe più correre nessun pericolo.

La sorpresa di Barış

Barış, però, avrà qualcos'altro da dire a Zeynep: per quella sera è invitata a un incontro molto importante. La ragazza penserà che si tratti di una noiosa cena di lavoro, così andrà.

Invece davanti a lei si presenterà un altro scenario.

Barış ha fatto preparare solo per loro due una cena romantica in una terrazza panoramica con vista sulla torre di Galata. Qui le darà un regalo: una scatola che raccoglie i suoi principali ricordi d'infanzia.

Zeynep dice 'sì' alla proposta di Barış

Zeynep rimarrà molto colpita dalla situazione, soprattutto quando Barış le dirà: "Permettimi di rendere il tuo mondo più bello, ti prego sposami".

Lei per un attimo non proferirà parola e magari lui dentro di sé si aspetterà una risposta negativa, invece Zeynep dirà: "Sì, ti sposo".

Barış rimarrà basito e continuerà a dirle "ti prego, dimmelo di nuovo", fino a quando i due si lasceranno andare a un tenero e allo stesso tempo appassionante abbraccio. Zeynep sembrerà proprio esserci lasciata alle spalle la sua storia con Mehdi, ma come reagirà quest'ultimo quando scoprirà delle nozze della sua ex?