Non ci sarebbe nulla di vero dietro ai rumor che sono circolati in questi giorni sulla nuova edizione di Uomini e donne: in una Stories che ha postato su Instagram il 17 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha smentito sia gli addii di Riccardo e Armando che la "promozione" di Ida al ruolo di opinionista. Le registrazioni del dating-show riprenderanno tra meno di due settimane e, salvo colpi di scena, tutti i veterani del Trono Over dovrebbero essere in studio quel giorno.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

In meno di 24 ore, entrambi i Gossip che sono circolati sulla nuova edizione di Uomini e donne sono stati smentiti.

Armando ha sbottato su Ig sulle voci di un suo addio al cast al rientro dalle vacanze: il napoletano ha usato i social network per definire "infondate e fake" tutte le indiscrezioni che hanno impazzato di recente sul suo futuro televisivo. Anche se indirettamente, dunque, Incarnato ha fatto sapere che il 30 agosto parteciperà alla prima registrazione stagionale del dating-show di Canale 5.

In una Stories che ha postato sul suo profilo nella tarda mattinata del 17 agosto, anche il blogger Pugnaloni ha ribadito gli imminenti ritorni in studio di due dei cavalieri più discussi del parterre: oltre ad Armando, anche Riccardo Guarnieri sta per riprendere posto tra i veterani della trasmissione di Maria De Filippi.

La precisazione sulla 'regina' di Uomini e Donne

Dopo aver riportato la smentita di Armando (che ha fatto seguito a quella che lui aveva fatto il 16 agosto su Instagram), Lorenzo Pugnaloni ha commentato l'altro rumor che da giorni circola in rete sull'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne.

"Il ritorno di Ida Platano da opinionista è aria fritta.

Ragazzi, si tratta solo di aria fritta", ha spiegato il blogger che per tutta la stagione tv riporta le anticipazioni dettagliate di quello che accade nel corso delle registrazioni del programma di Canale 5.

Insomma, salvo colpi di scena dell'ultima ora, non dovrebbe cambiare molto nel cast del dating-show al rientro dalla lunga pausa estiva: Armando, Riccardo, Gemma e Roberta sarebbero stati tutti riconfermati, mentre la parrucchiera di Brescia non dovrebbe tornare agli Elios se non in qualità di ospite di qualche puntata.

Durante le vacanze, infatti, si è vociferato della possibile ospitata di Ida e Alessandro in una dei nuovi appuntamenti della trasmissione della quale sono stati protagonisti per anni, la stessa che hanno lasciato lo scorso novembre per viversi lontano dai riflettori.

Debutto vicino per Uomini e Donne

La curiosità del pubblico di Uomini e donne, però, è rivolta anche al cast del nuovo Trono Classico: nel corso delle prime due registrazioni stagionali (attualmente previste per mercoledì 30 e giovedì 31 agosto), infatti, saranno presentati i quattro tronisti che animeranno la prima parte dell'edizione 2023/2024.

Anche se manca la conferma ufficiale, fan e curiosi sono certi che tra i protagonisti della versione giovani del dating-show ci sarà qualche volto già noto: si è vociferato del possibile esordio sulla poltrona rossa di Francesca Sorrentino, concorrente di Temptation Island, ma anche di quello di un single che si è fatto notare nel villaggio (Fouad o Lollo, ad esempio).

Per quanto riguarda il parterre del Trono Over, sarà composto sia da "veterani" che da new entry: Armando, Roberta, Riccardo e Gemma non hanno trovato l'amore durante le vacanze, quindi il loro ritorno appare quasi scontato.

Chi non parteciperà sicuramente alle registrazioni di fine mese è Paola Ruocco: la dama ha rilasciato un'intervista per far sapere di essere tornata in coppia con Daniele, il cavaliere che ha conosciuto proprio in trasmissione prima dell'estate.