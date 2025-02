In Tradimento, ci sarà un riavvicinamento tra Tolga e Oylum. Dopo diverse difficoltà, tra i due sembrerà tornare il sereno. Si chiederanno scusa a vicenda per il dolore che si sono causati, ma questa riappacificazione non sarà priva di ostacoli. Tolga, infatti, non sa che Oylum è incinta e che il padre del bambino potrebbe essere Behram. La ragazza non vorrebbe portare avanti la gravidanza, ma Behram la sta costringendo, arrivando persino a minacciarla di uccidere la sua famiglia.

Tolga lascia Oylum e si avvicina a Selin

Tolga non reagirà bene quando scoprirà che Oylum ha baciato Behram.

La ragazza l'ha fatto in un momento di debolezza, in cui pensava che le cose con Tolga non potessero andare bene per via dei dissidi tra Güzide e Oltan. Nonostante ciò, non è riuscita a nascondergli la verità e Tolga, appena l'ha saputo, l'ha lasciata e per farle un dispetto ha iniziato una relazione con Selin.

Visto il comportamento di Oylum, Tolga rifletterà anche su un altro fatto: stava per allontanarsi dal padre, Oltan, per il bene della sua fidanzata e invece lei si è comportata male nei suoi confronti. Meno male che alla fine le cose sono andate diversamente. Tolga, però, penserà questo fino a quando scoprirà ciò che il padre ha fatto a Ozan.

Tolga rinnega Oltan e cerca di riconquistare Oylum

Tolga scoprirà che il padre ha fatto credere a Ozan di aver ucciso Kaan solo per ricattare sia lui che Güzide, e per trarne di conseguenza dei vantaggi. Ripudierà il padre e penserà che per colpa sua ha perso Oylum, così andrà dalla ragazza per provare a ricucire il loro rapporto, anche perché lui non ama Selin, l'ha solo usata per fare un dispetto a Oylum.

Tolga parlerà con Oylum, ma lei non sarà decisa a fare un passo indietro: ormai sta con Behram ed è giusto che le cose non cambino. Oylum lo dirà anche se non penserà che Behram sia il ragazzo giusto per lei, non gli piace il suo voler comandare su tutto, ma soprattutto il suo lato violento.

Tolga e Oylum si riavvicinano, Behram li vede

Come andrà a finire tra Tolga e Oylum? I due faranno pace. Si ritroveranno al capezzale di Ozan, che è rimasto ferito in una sparatoria. Ai due ragazzi basterà guardarsi un attimo negli occhi per capire che tra loro non ci può essere dell'odio. Si abbracceranno intensamente, con Tolga che dirà a Oylum: "Mi sei mancata tanto, ti prego perdonami". Lei risponderà: "Anche a me dispiace, mi scuso per tutto". Un abbraccio che avrà uno sgradito spettatore, Behram, che non tarderà a tramare la sua vendetta.

Perché c'è anche da sottolineare una cosa che Tolga non sa: Oylum aspetta un bambino e il padre potrebbe proprio essere Behram. La ragazza vorrebbe abortire, ma lui glielo ha impedito categoricamente, minacciandola di uccidere la sua famiglia.